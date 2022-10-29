https://ria.ru/20221029/otdykh-1827219416.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре - РИА Новости, 29.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:55
2022-10-29T05:55
2022-10-29T06:05
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР.Из зарубежных пляжных направлений дешевле всего можно провести отпуск в Турции. Турпакет на 10 ночей стоит от 81,6 тысячи рублей на двоих, следует из анализа цены на путевки в период с 10 по 16 ноября.В диапазоне до 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте, до 150 тысяч — в Катаре и ОАЭ. Путешествия на Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, в Таиланд и Бахрейн обойдутся уже дороже — до 200 тысяч."В середине ноября однозначный лидер спроса — Египет. На него приходится 32 процента продаж. На второе место вышли Эмираты, на третьем – Таиланд, обогнавший Турцию. Замыкают пятерку Мальдивы", — рассказывают в АТОР.Среди приморских, но из-за погоды уже не пляжных направлений, безусловное лидерство у России (от 19 тысяч рублей на двоих за поездку в Сочи) и Абхазии (от 40 тысяч), отмечают в ассоциации. Также к доступным по ценам эксперты относят Стамбул от (76 тысяч) и Сербию (от 180 тысяч).На Россию приходится всего пять процентов продаж. Но это не говорит о непопулярности внутреннего туризма: аналитики связывают такие цифры с тем, что осенью большинство путешественников планируют поездки самостоятельно, не обращаясь в агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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05:55 29.10.2022 (обновлено: 06:05 29.10.2022)
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
В АТОР подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября