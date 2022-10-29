Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221029/otdykh-1827219416.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре - РИА Новости, 29.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:55
2022-10-29T06:05
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
отдых на море
отдых
туризм
осень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/00/1551340065_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_0e7860bd578a1cc2303469711364e3e0.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР.Из зарубежных пляжных направлений дешевле всего можно провести отпуск в Турции. Турпакет на 10 ночей стоит от 81,6 тысячи рублей на двоих, следует из анализа цены на путевки в период с 10 по 16 ноября.В диапазоне до 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте, до 150 тысяч — в Катаре и ОАЭ. Путешествия на Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, в Таиланд и Бахрейн обойдутся уже дороже — до 200 тысяч."В середине ноября однозначный лидер спроса — Египет. На него приходится 32 процента продаж. На второе место вышли Эмираты, на третьем – Таиланд, обогнавший Турцию. Замыкают пятерку Мальдивы", — рассказывают в АТОР.Среди приморских, но из-за погоды уже не пляжных направлений, безусловное лидерство у России (от 19 тысяч рублей на двоих за поездку в Сочи) и Абхазии (от 40 тысяч), отмечают в ассоциации. Также к доступным по ценам эксперты относят Стамбул от (76 тысяч) и Сербию (от 180 тысяч).На Россию приходится всего пять процентов продаж. Но это не говорит о непопулярности внутреннего туризма: аналитики связывают такие цифры с тем, что осенью большинство путешественников планируют поездки самостоятельно, не обращаясь в агентства.
https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/00/1551340065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f0781716c1c34ddf58f1e570288e75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых на море, отдых, туризм, осень, туристы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отдых на море, Отдых, Туризм, Осень, туристы, Цены
05:55 29.10.2022 (обновлено: 06:05 29.10.2022)
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре

В АТОР подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР.
Из зарубежных пляжных направлений дешевле всего можно провести отпуск в Турции. Турпакет на 10 ночей стоит от 81,6 тысячи рублей на двоих, следует из анализа цены на путевки в период с 10 по 16 ноября.
В диапазоне до 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте, до 150 тысяч — в Катаре и ОАЭ. Путешествия на Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, в Таиланд и Бахрейн обойдутся уже дороже — до 200 тысяч.
"В середине ноября однозначный лидер спроса — Египет. На него приходится 32 процента продаж. На второе место вышли Эмираты, на третьем – Таиланд, обогнавший Турцию. Замыкают пятерку Мальдивы", — рассказывают в АТОР.
Среди приморских, но из-за погоды уже не пляжных направлений, безусловное лидерство у России (от 19 тысяч рублей на двоих за поездку в Сочи) и Абхазии (от 40 тысяч), отмечают в ассоциации. Также к доступным по ценам эксперты относят Стамбул от (76 тысяч) и Сербию (от 180 тысяч).
На Россию приходится всего пять процентов продаж. Но это не говорит о непопулярности внутреннего туризма: аналитики связывают такие цифры с тем, что осенью большинство путешественников планируют поездки самостоятельно, не обращаясь в агентства.
Бортпроводница проверяет багажные полки в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:57Туризм
Росавиация назвала самые востребованные направления у туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииОтдых на мореОтдыхТуризмОсеньтуристыЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала