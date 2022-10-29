https://ria.ru/20221029/otdykh-1827219416.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре - РИА Новости, 29.10.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T05:55

2022-10-29T05:55

2022-10-29T06:05

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых на море в середине ноября, пишет АТОР.Из зарубежных пляжных направлений дешевле всего можно провести отпуск в Турции. Турпакет на 10 ночей стоит от 81,6 тысячи рублей на двоих, следует из анализа цены на путевки в период с 10 по 16 ноября.В диапазоне до 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте, до 150 тысяч — в Катаре и ОАЭ. Путешествия на Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, в Таиланд и Бахрейн обойдутся уже дороже — до 200 тысяч."В середине ноября однозначный лидер спроса — Египет. На него приходится 32 процента продаж. На второе место вышли Эмираты, на третьем – Таиланд, обогнавший Турцию. Замыкают пятерку Мальдивы", — рассказывают в АТОР.Среди приморских, но из-за погоды уже не пляжных направлений, безусловное лидерство у России (от 19 тысяч рублей на двоих за поездку в Сочи) и Абхазии (от 40 тысяч), отмечают в ассоциации. Также к доступным по ценам эксперты относят Стамбул от (76 тысяч) и Сербию (от 180 тысяч).На Россию приходится всего пять процентов продаж. Но это не говорит о непопулярности внутреннего туризма: аналитики связывают такие цифры с тем, что осенью большинство путешественников планируют поездки самостоятельно, не обращаясь в агентства.

https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых на море, отдых, туризм, осень, туристы, цены