https://ria.ru/20221029/obstrel-1827761370.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:58

2022-10-29T14:58

2022-10-29T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 14:15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато