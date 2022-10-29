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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:58
2022-10-29T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 14:15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
14:58 29.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОкно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате обстрела
Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 14:15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

Разрушенное здание в окрестностях Энергодара
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Разрушения в окрестностях Энергодара.

Разрушенная территория в окрестностях Энергодара
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

Разрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

Табличка Опасно мины! у входа на территорию яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

Бойцы Росгвардии в Энергодаре
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

Разрушения внутри здания на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

Поврежденные яхты на территории яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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