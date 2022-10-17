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Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/energodar-1824552975.html
Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов
Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов - РИА Новости, 17.10.2022
Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов
Несмотря на призывы остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинские войска продолжают наносить удары по городу и прилегающей к нему... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:10
2022-10-17T13:10
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специальная военная операция на украине
энергодар
ситуация в днр и лнр
обстрелы
запорожская аэс
атомэнергомаш
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Несмотря на призывы остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинские войска продолжают наносить удары по городу и прилегающей к нему Запорожской АЭС. Разрушенные дома и предприятия — в фотоленте Ria.ru.
энергодар
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фото, фото, энергодар, ситуация в днр и лнр, обстрелы, запорожская аэс, атомэнергомаш
Фото, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР, обстрелы, Запорожская АЭС, Атомэнергомаш
13:10 17.10.2022
 

Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов

Читать ria.ru в
Несмотря на призывы остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинские войска продолжают наносить удары по городу и прилегающей к нему Запорожской АЭС. Разрушенные дома и предприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

Разрушенное здание в окрестностях Энергодара
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Разрушения в окрестностях Энергодара.

Разрушенная территория в окрестностях Энергодара
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

Разрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

Табличка Опасно мины! у входа на территорию яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

Бойцы Росгвардии в Энергодаре
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

Разрушения внутри здания на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

Поврежденные яхты на территории яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеФотоЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНРобстрелыЗапорожская АЭСАтомэнергомаш
 
 
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