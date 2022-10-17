https://ria.ru/20221017/energodar-1824552975.html

Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов

Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов - РИА Новости, 17.10.2022

Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов

Несмотря на призывы остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинские войска продолжают наносить удары по городу и прилегающей к нему... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:10

2022-10-17T13:10

2022-10-17T13:10

фото

специальная военная операция на украине

энергодар

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обстрелы

запорожская аэс

атомэнергомаш

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Несмотря на призывы остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинские войска продолжают наносить удары по городу и прилегающей к нему Запорожской АЭС. Разрушенные дома и предприятия — в фотоленте Ria.ru.

энергодар

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2022

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