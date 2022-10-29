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В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/nikopol-1827818645.html
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T22:24
2022-10-29T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 21.17", - говорится в сообщении минцифры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221029/kherson-1827743572.html
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
22:24 29.10.2022 (обновлено: 22:26 29.10.2022)
 
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления
"Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 21.17", - говорится в сообщении минцифры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская область
 
 
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