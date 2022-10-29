https://ria.ru/20221029/nikopol-1827818645.html

В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022

В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T22:24

2022-10-29T22:24

2022-10-29T22:26

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 21.17", - говорится в сообщении минцифры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221029/kherson-1827743572.html

https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html

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в мире, украина, днепропетровская область