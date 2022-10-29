https://ria.ru/20221029/narusova-1827735946.html

Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора

Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора - РИА Новости, 29.10.2022

Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора

Сенатор Людмила Нарусова опровергла в интервью РИА Новости появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей отставке. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:41

2022-10-29T11:41

2022-10-29T15:06

политика

людмила нарусова

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова опровергла в интервью РИА Новости появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей отставке."Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого", — сказала политик.В Telegram-каналах утверждалось, что на следующей неделе Нарусова уйдет с поста сенатора, заявление якобы уже написано.В Совете Федерации Нарусова представляет Республику Тыву, срок окончания полномочий — сентябрь 2026 года.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, людмила нарусова, совет федерации рф