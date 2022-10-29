Рейтинг@Mail.ru
Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/narusova-1827735946.html
Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора
Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора - РИА Новости, 29.10.2022
Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора
Сенатор Людмила Нарусова опровергла в интервью РИА Новости появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей отставке. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:41
2022-10-29T15:06
политика
людмила нарусова
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/58/1552145856_0:24:2908:1660_1920x0_80_0_0_c21d53178a22c37935887a4acc91a1a9.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова опровергла в интервью РИА Новости появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей отставке."Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого", — сказала политик.В Telegram-каналах утверждалось, что на следующей неделе Нарусова уйдет с поста сенатора, заявление якобы уже написано.В Совете Федерации Нарусова представляет Республику Тыву, срок окончания полномочий — сентябрь 2026 года.
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/58/1552145856_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_b0671c08fc4092c52771e50884769916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, людмила нарусова, совет федерации рф
Политика, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ
11:41 29.10.2022 (обновлено: 15:06 29.10.2022)
 
Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора

Сенатор Людмила Нарусова опровергла сообщения о своем уходе из Совета Федерации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова опровергла в интервью РИА Новости появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей отставке.
"Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого", — сказала политик.
В Telegram-каналах утверждалось, что на следующей неделе Нарусова уйдет с поста сенатора, заявление якобы уже написано.
В Совете Федерации Нарусова представляет Республику Тыву, срок окончания полномочий — сентябрь 2026 года.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 08:00
Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты
 
ПолитикаЛюдмила НарусоваСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала