11:41 29.10.2022 (обновлено: 15:06 29.10.2022)
Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста сенатора
Сенатор Людмила Нарусова опровергла сообщения о своем уходе из Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова опровергла в интервью РИА Новости появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей отставке.
"Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого", — сказала политик.
В Telegram-каналах утверждалось, что на следующей неделе Нарусова уйдет с поста сенатора, заявление якобы уже написано.
В Совете Федерации Нарусова представляет Республику Тыву, срок окончания полномочий — сентябрь 2026 года.
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