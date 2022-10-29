https://ria.ru/20221029/mkkk-1827807538.html

МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России

МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России - РИА Новости, 29.10.2022

МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России

Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что новое соглашение между сторонами будет достигнуто после выхода России из соглашения об экспорте... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:41

2022-10-29T20:41

2022-10-29T20:59

экономика

россия

международный комитет красного креста (мккк)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

черное море

севастополь

дмитрий патрушев

украина

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ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что новое соглашение между сторонами будет достигнуто после выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Люсиль Марбо."МККК не комментирует политические решения. Это соглашение об экспорте зерна стало огромным облегчением для людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в странах, находящихся в состоянии вооруженного конфликта. МККК надеется, что стороны придут к новому соглашению", - сказала она, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать приостановку участия России в "продуктовой сделке".Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827797309.html

россия

черное море

севастополь

украина

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экономика, россия, международный комитет красного креста (мккк), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), черное море, севастополь, дмитрий патрушев, украина, в мире