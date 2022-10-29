Рейтинг@Mail.ru
МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/mkkk-1827807538.html
МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России
МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России - РИА Новости, 29.10.2022
МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России
Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что новое соглашение между сторонами будет достигнуто после выхода России из соглашения об экспорте... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:41
2022-10-29T20:59
экономика
россия
международный комитет красного креста (мккк)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
черное море
севастополь
дмитрий патрушев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что новое соглашение между сторонами будет достигнуто после выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Люсиль Марбо."МККК не комментирует политические решения. Это соглашение об экспорте зерна стало огромным облегчением для людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в странах, находящихся в состоянии вооруженного конфликта. МККК надеется, что стороны придут к новому соглашению", - сказала она, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать приостановку участия России в "продуктовой сделке".Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html
https://ria.ru/20221029/sdelka-1827797309.html
россия
черное море
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, международный комитет красного креста (мккк), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), черное море, севастополь, дмитрий патрушев, украина, в мире
Экономика, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Черное море, Севастополь, Дмитрий Патрушев, Украина, В мире
20:41 29.10.2022 (обновлено: 20:59 29.10.2022)
 
МККК надеется на новое соглашение по зерновой сделке после выхода России

МККК надеется на достижение нового соглашения после выхода России из зерновой сделки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что новое соглашение между сторонами будет достигнуто после выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Люсиль Марбо.
"МККК не комментирует политические решения. Это соглашение об экспорте зерна стало огромным облегчением для людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в странах, находящихся в состоянии вооруженного конфликта. МККК надеется, что стороны придут к новому соглашению", - сказала она, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать приостановку участия России в "продуктовой сделке".
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 23:44
Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
19:07
Источник сообщил о контактах Турции и ООН с Россией по зерновой сделке
 
ЭкономикаРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Черное мореСевастопольДмитрий ПатрушевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала