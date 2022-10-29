Рейтинг@Mail.ru
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев - РИА Новости, 29.10.2022
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что готов на встрече с президентами России и Азербайджана оформить продление сроков миссии российских миротворцев в РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:36
2022-10-29T13:51
россия
армения
никол пашинян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815039778_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_7799ab2e7144101845fb11000d0fcef9.jpg
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что готов на встрече с президентами России и Азербайджана оформить продление сроков миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до двадцати лет."Я официально заявляю, что готов подписать в Сочи документ, чтобы представленность российских миротворцев в Нагорном Карабахе безоговорочно, безусловно была обеспечена на десять, пятнадцать, двадцать лет", — сказал армянский политик.Он предложил, чтобы с таким предложением выступил Владимир Путин. Пашинян добавил, что может сделать это сам, но в таком случае Россия должна поддержать инициативу, так он не может определять сроки пребывания миротворцев."Это трехсторонний документ, и если мы и Россия договоримся, то будем большинством", — пояснил премьер-министр республики.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о возможности подписания каких-либо документов по Карабаху призвал дождаться встречи лидеров, которая пройдет 31 октября. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221028/putin-1827511811.html
https://ria.ru/20221021/biznes-1825780724.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815039778_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_332c87ab7797b1d9c51ef7d9664e248f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Никол Пашинян, В мире
11:36 29.10.2022 (обновлено: 13:51 29.10.2022)
 
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев

Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев на 10-20 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что готов на встрече с президентами России и Азербайджана оформить продление сроков миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до двадцати лет.
"Я официально заявляю, что готов подписать в Сочи документ, чтобы представленность российских миротворцев в Нагорном Карабахе безоговорочно, безусловно была обеспечена на десять, пятнадцать, двадцать лет", — сказал армянский политик.
Он предложил, чтобы с таким предложением выступил Владимир Путин. Пашинян добавил, что может сделать это сам, но в таком случае Россия должна поддержать инициативу, так он не может определять сроки пребывания миротворцев.
"Это трехсторонний документ, и если мы и Россия договоримся, то будем большинством", — пояснил премьер-министр республики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 14:05
Путин напомнил, что Азербайджан и Армения входили в одно государство
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о возможности подписания каких-либо документов по Карабаху призвал дождаться встречи лидеров, которая пройдет 31 октября.
В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 18:35
Армения может занять освободившиеся ниши на рынке России, заявил Решетников
 
РоссияАрменияНикол ПашинянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала