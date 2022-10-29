11:36 29.10.2022 (обновлено: 13:51 29.10.2022)
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев на 10-20 лет
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что готов на встрече с президентами России и Азербайджана оформить продление сроков миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до двадцати лет.
"Я официально заявляю, что готов подписать в Сочи документ, чтобы представленность российских миротворцев в Нагорном Карабахе безоговорочно, безусловно была обеспечена на десять, пятнадцать, двадцать лет", — сказал армянский политик.
Он предложил, чтобы с таким предложением выступил Владимир Путин. Пашинян добавил, что может сделать это сам, но в таком случае Россия должна поддержать инициативу, так он не может определять сроки пребывания миротворцев.
"Это трехсторонний документ, и если мы и Россия договоримся, то будем большинством", — пояснил премьер-министр республики.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о возможности подписания каких-либо документов по Карабаху призвал дождаться встречи лидеров, которая пройдет 31 октября.
В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.