https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html

Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев

Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев - РИА Новости, 29.10.2022

Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что готов на встрече с президентами России и Азербайджана оформить продление сроков миссии российских миротворцев в РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:36

2022-10-29T11:36

2022-10-29T13:51

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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что готов на встрече с президентами России и Азербайджана оформить продление сроков миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до двадцати лет."Я официально заявляю, что готов подписать в Сочи документ, чтобы представленность российских миротворцев в Нагорном Карабахе безоговорочно, безусловно была обеспечена на десять, пятнадцать, двадцать лет", — сказал армянский политик.Он предложил, чтобы с таким предложением выступил Владимир Путин. Пашинян добавил, что может сделать это сам, но в таком случае Россия должна поддержать инициативу, так он не может определять сроки пребывания миротворцев."Это трехсторонний документ, и если мы и Россия договоримся, то будем большинством", — пояснил премьер-министр республики.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о возможности подписания каких-либо документов по Карабаху призвал дождаться встречи лидеров, которая пройдет 31 октября. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221028/putin-1827511811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, никол пашинян, в мире