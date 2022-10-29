19:18 29.10.2022 (обновлено: 19:43 29.10.2022)
В Италии прошли манифестации в поддержку России
В Италии прошли несколько манифестаций в поддержку России и против русофобии и санкций
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
РИМ, 29 окт — РИА Новости. Несколько манифестаций против русофобии и антироссийских санкций прошли сегодня в Италии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Утром группа неравнодушных итальянцев и соотечественников собрались у здания российского генконсульства в Палермо. Участники акции принесли российские и итальянские триколоры, растянув баннер "Италия нуждается в мире, труде и свободе". В знак поддержки Москвы они вручили букет цветов сотруднице дипмиссии.
"Мы проводим манифестацию ради мира. Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с российским народом, который в последние месяцы пал жертвой СМИ", — заявил один из участников акции.
Участники манифестации в Вероне, на которую пришли около десятка человек, выступили против антироссийских санкций, потребовав выхода Италии из НАТО. Ее по традиции организовала культурная ассоциация "Венето — Россия" и ее лидер Пальмарино Дзоккателли. Еще одним местом поддержки Москвы стал небольшой городок Пезаро в центральной области Марке. Участники митинга, как заявил один его организаторов, глава представительства МИД Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа, требуют признания итогов референдумов в Донбассе и прекращения изоляции России.
Также в субботу небольшая акция против повышения стоимости жизни и санкционной политики итальянского руководства состоялась в центре Генуи, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация "Свободная площадь". На одной из центральных площадей города манифестанты требовали национализировать энергетическую отрасль Италии, положить конец всем санкциям, а также принять меры для снижения чрезмерных расходов населения. Несколько десятков участников акции вышли на улицу под флагами России и с баннерами против Евросоюза и "господства США".
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна решит все проблемы, которые ей создают недружественные государства. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.