https://ria.ru/20221029/manifestatsii-1827798055.html

В Италии прошли манифестации в поддержку России

В Италии прошли манифестации в поддержку России - РИА Новости, 29.10.2022

В Италии прошли манифестации в поддержку России

Несколько манифестаций против русофобии и антироссийских санкций прошли сегодня в Италии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:18

2022-10-29T19:18

2022-10-29T19:43

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РИМ, 29 окт — РИА Новости. Несколько манифестаций против русофобии и антироссийских санкций прошли сегодня в Италии, сообщил корреспондент РИА Новости.Утром группа неравнодушных итальянцев и соотечественников собрались у здания российского генконсульства в Палермо. Участники акции принесли российские и итальянские триколоры, растянув баннер "Италия нуждается в мире, труде и свободе". В знак поддержки Москвы они вручили букет цветов сотруднице дипмиссии."Мы проводим манифестацию ради мира. Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с российским народом, который в последние месяцы пал жертвой СМИ", — заявил один из участников акции.Участники манифестации в Вероне, на которую пришли около десятка человек, выступили против антироссийских санкций, потребовав выхода Италии из НАТО. Ее по традиции организовала культурная ассоциация "Венето — Россия" и ее лидер Пальмарино Дзоккателли. Еще одним местом поддержки Москвы стал небольшой городок Пезаро в центральной области Марке. Участники митинга, как заявил один его организаторов, глава представительства МИД Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа, требуют признания итогов референдумов в Донбассе и прекращения изоляции России.Также в субботу небольшая акция против повышения стоимости жизни и санкционной политики итальянского руководства состоялась в центре Генуи, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация "Свободная площадь". На одной из центральных площадей города манифестанты требовали национализировать энергетическую отрасль Италии, положить конец всем санкциям, а также принять меры для снижения чрезмерных расходов населения. Несколько десятков участников акции вышли на улицу под флагами России и с баннерами против Евросоюза и "господства США".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна решит все проблемы, которые ей создают недружественные государства. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.

https://ria.ru/20221029/burkina-faso-1827699033.html

https://ria.ru/20221004/rasplata-1821312845.html

https://ria.ru/20221028/rossiya-1827578111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, италия, нато, палермо, владимир путин, москва