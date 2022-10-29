https://ria.ru/20221029/latviya-1827699354.html

Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО

Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО - РИА Новости, 29.10.2022

Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T05:01

2022-10-29T05:01

2022-10-29T05:01

владимир путин

эгилс левитс

латвия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

канада

нато

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в беседе с Foreign Policy.Во время интервью политику напомнили, что сейчас на латвийской территории находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, но этого так и не произошло.Также президент Латвии призвал укрепить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, по его мнению, может стать "слабым местом" коллективной обороны.Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в середине октября, назвал прямое столкновение войск НАТО с российской армией очень опасным шагом, который приведет к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такого развития событий хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, напомнил представитель Кремля.НАТО в 2017 году разместила в каждой из стран Балтии постоянные силы сдерживания численностью около тысячи военнослужащих. В Эстонии боевую группу возглавила Великобритания, в Латвии — Канада, в Литве — Германия, в Польше — США. В конце июня лидеры Североатлантического альянса согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил на восточном направлении на фоне российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20221022/nato-1825881193.html

https://ria.ru/20220926/himars-1819439490.html

латвия

россия

канада

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владимир путин, эгилс левитс, латвия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, канада, нато, в мире