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Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО - РИА Новости, 29.10.2022
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Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО
Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО - РИА Новости, 29.10.2022
Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T05:01
2022-10-29T05:01
владимир путин
эгилс левитс
латвия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
канада
нато
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в беседе с Foreign Policy.Во время интервью политику напомнили, что сейчас на латвийской территории находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, но этого так и не произошло.Также президент Латвии призвал укрепить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, по его мнению, может стать "слабым местом" коллективной обороны.Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в середине октября, назвал прямое столкновение войск НАТО с российской армией очень опасным шагом, который приведет к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такого развития событий хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, напомнил представитель Кремля.НАТО в 2017 году разместила в каждой из стран Балтии постоянные силы сдерживания численностью около тысячи военнослужащих. В Эстонии боевую группу возглавила Великобритания, в Латвии — Канада, в Литве — Германия, в Польше — США. В конце июня лидеры Североатлантического альянса согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил на восточном направлении на фоне российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221022/nato-1825881193.html
https://ria.ru/20220926/himars-1819439490.html
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владимир путин, эгилс левитс, латвия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, канада, нато, в мире
Владимир Путин, Эгилс Левитс, Латвия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Канада, НАТО, В мире
05:01 29.10.2022
 
Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО

Президент Левитс заявил, что не станет звонить Путину из-за дефицита войск НАТО в Латвии

© Sputnik / Перейти в медиабанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в беседе с Foreign Policy.
Во время интервью политику напомнили, что сейчас на латвийской территории находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, но этого так и не произошло.

"Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений", — посетовал Левитс.

Также президент Латвии призвал укрепить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, по его мнению, может стать "слабым местом" коллективной обороны.
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Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в середине октября, назвал прямое столкновение войск НАТО с российской армией очень опасным шагом, который приведет к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такого развития событий хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, напомнил представитель Кремля.
НАТО в 2017 году разместила в каждой из стран Балтии постоянные силы сдерживания численностью около тысячи военнослужащих. В Эстонии боевую группу возглавила Великобритания, в Латвии — Канада, в ЛитвеГермания, в ПольшеСША. В конце июня лидеры Североатлантического альянса согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил на восточном направлении на фоне российской специальной военной операции на Украине.
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Владимир ПутинЭгилс ЛевитсЛатвияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияКанадаНАТОВ мире
 
 
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