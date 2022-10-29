Президент Латвии оценил, стоит ли звонить Путину из-за дефицита войск НАТО
Президент Левитс заявил, что не станет звонить Путину из-за дефицита войск НАТО в Латвии
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в беседе с Foreign Policy.
"Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений", — посетовал Левитс.
Также президент Латвии призвал укрепить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, по его мнению, может стать "слабым местом" коллективной обороны.
Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в середине октября, назвал прямое столкновение войск НАТО с российской армией очень опасным шагом, который приведет к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такого развития событий хотят избежать все, при этом Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, напомнил представитель Кремля.
НАТО в 2017 году разместила в каждой из стран Балтии постоянные силы сдерживания численностью около тысячи военнослужащих. В Эстонии боевую группу возглавила Великобритания, в Латвии — Канада, в Литве — Германия, в Польше — США. В конце июня лидеры Североатлантического альянса согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил на восточном направлении на фоне российской специальной военной операции на Украине.
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