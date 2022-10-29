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На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих - РИА Новости, 29.10.2022
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На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих
На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих - РИА Новости, 29.10.2022
На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих
Шестьдесят депутатов и муниципальных служащих мобилизовали в Краснодарском крае, в их числе сотрудники районных администраций и местных советов, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:03
2022-10-29T13:03
сергей шойгу
владимир путин
краснодарский край
россия
новороссийск
госдума рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Шестьдесят депутатов и муниципальных служащих мобилизовали в Краснодарском крае, в их числе сотрудники районных администраций и местных советов, сообщили в пресс-службе администрации региона."С начала объявления частичной мобилизации на Кубани служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации отправились 60 депутатов и муниципальных служащих. В их числе представители администраций Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов, помощники глав, заместитель главы сельского поселения, начальники отделов, главные и ведущие специалисты", - говорится в сообщении.Уточняется, что после соответствующей подготовки в зону спецоперации также отправятся депутаты местных советов из 14 районов Кубани.Ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов пошел добровольцем для участия в спецоперации. По данным пресс-службы, на сегодняшний день более 3 тысяч жителей Кубани записались добровольцами для участия в спецоперации.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818932515.html
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сергей шойгу, владимир путин, краснодарский край, россия, новороссийск, госдума рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия, Новороссийск, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
13:03 29.10.2022
 
На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих

На Кубани мобилизовали 60 депутатов и сотрудников районных администраций и местных советов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Шестьдесят депутатов и муниципальных служащих мобилизовали в Краснодарском крае, в их числе сотрудники районных администраций и местных советов, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"С начала объявления частичной мобилизации на Кубани служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации отправились 60 депутатов и муниципальных служащих. В их числе представители администраций Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов, помощники глав, заместитель главы сельского поселения, начальники отделов, главные и ведущие специалисты", - говорится в сообщении.
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Депутат Госдумы стал добровольцем, чтобы оказывать медпомощь на передовой
Уточняется, что после соответствующей подготовки в зону спецоперации также отправятся депутаты местных советов из 14 районов Кубани.
Ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов пошел добровольцем для участия в спецоперации. По данным пресс-службы, на сегодняшний день более 3 тысяч жителей Кубани записались добровольцами для участия в спецоперации.
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
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Сергей ШойгуВладимир ПутинКраснодарский крайРоссияНовороссийскГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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