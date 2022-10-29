На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих
На Кубани мобилизовали 60 депутатов и сотрудников районных администраций и местных советов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Шестьдесят депутатов и муниципальных служащих мобилизовали в Краснодарском крае, в их числе сотрудники районных администраций и местных советов, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"С начала объявления частичной мобилизации на Кубани служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации отправились 60 депутатов и муниципальных служащих. В их числе представители администраций Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов, помощники глав, заместитель главы сельского поселения, начальники отделов, главные и ведущие специалисты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после соответствующей подготовки в зону спецоперации также отправятся депутаты местных советов из 14 районов Кубани.
Ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов пошел добровольцем для участия в спецоперации. По данным пресс-службы, на сегодняшний день более 3 тысяч жителей Кубани записались добровольцами для участия в спецоперации.
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.