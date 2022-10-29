https://ria.ru/20221029/kuban-1827744760.html

На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих

На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих - РИА Новости, 29.10.2022

На Кубани мобилизовали 60 депутатов и муниципальных служащих

Шестьдесят депутатов и муниципальных служащих мобилизовали в Краснодарском крае, в их числе сотрудники районных администраций и местных советов, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:03

2022-10-29T13:03

2022-10-29T13:03

сергей шойгу

владимир путин

краснодарский край

россия

новороссийск

госдума рф

частичная мобилизация в россии

безопасность

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Шестьдесят депутатов и муниципальных служащих мобилизовали в Краснодарском крае, в их числе сотрудники районных администраций и местных советов, сообщили в пресс-службе администрации региона."С начала объявления частичной мобилизации на Кубани служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации отправились 60 депутатов и муниципальных служащих. В их числе представители администраций Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов, помощники глав, заместитель главы сельского поселения, начальники отделов, главные и ведущие специалисты", - говорится в сообщении.Уточняется, что после соответствующей подготовки в зону спецоперации также отправятся депутаты местных советов из 14 районов Кубани.Ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов пошел добровольцем для участия в спецоперации. По данным пресс-службы, на сегодняшний день более 3 тысяч жителей Кубани записались добровольцами для участия в спецоперации.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.

https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818932515.html

краснодарский край

россия

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, владимир путин, краснодарский край, россия, новороссийск, госдума рф, частичная мобилизация в россии, безопасность