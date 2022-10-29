https://ria.ru/20221029/korrespondenty-1827816875.html

Корреспонденты РИА Новости побывали на линии обороны в ЛНР

Корреспонденты РИА Новости побывали на линии обороны в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022

Корреспонденты РИА Новости побывали на линии обороны в ЛНР

Корреспонденты РИА Новости провели неделю в боевых порядках группировки О (Отважные) на линии обороны в Луганской народной республике. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T22:07

2022-10-29T22:07

2022-10-29T22:07

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

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риа новости

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 29 окт - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости провели неделю в боевых порядках группировки О (Отважные) на линии обороны в Луганской народной республике.Корреспондентам РИА Новости удалось побывать на северных рубежах обороны в ЛНР. Корреспонденты наблюдали за возведением линий обороны. Инженеры группировки О (Отважные) устанавливают бетонные колпаки на огневые точки, а также выставляют бетонные пирамиды, чтобы сдержать танки противника на предполагаемых направлениях прорыва. Все подходы к линиям обороны плотно минируются противопехотными и противотанковыми минами. Собеседники РИА Новости из числа военнослужащих отметили, что инженерному оборудованию позиций стало уделяться больше внимания после "перегруппировки на харьковском направлении".Командование и бойцы на передовой отмечают, что противник не оставляет планов прорваться на этом направлении. Буквально каждый день войска Киева атакуют с различных направлений. Выдвижение противника засекается средствами разведки, и артиллерия наносит точные удары. Надо отметить, что, несмотря на все усилия, украинские войска за последний месяц так и не смогли существенно продвинуться на этом направлении.Отдельно стоит отметить участие в боях иностранных наемников. Войскам группировки О (Отважные) удалось взять в плен 2 украинских военнослужащих. Вместе с ними была захвачена радиостанция. "30 процентов радиосети – это иностранная и кавказская речь" - так прокомментировал РИА Новости генерал-полковник Лапин переговоры, которые удалось перехватить.Корреспондентам РИА Новости удалось пообщаться с мобилизованным, который получил ранение. "Стояли во втором эшелоне обороны, то есть готовили позиции к обороне. Кто патриот своей страны, кто любит свою родину – те оказались здесь" - сказал он. Собеседник агентства отметил, что не имеет претензий по поводу подготовки, поскольку их готовили профессиональные инструкторы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221028/svo-1827386791.html

https://ria.ru/20221025/sniper-1826631502.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, донбасс, украина, риа новости