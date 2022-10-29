https://ria.ru/20221029/kitay-1827804721.html

Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно

Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно - РИА Новости, 29.10.2022

Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно

То, что канцлер Шольц будто бы может в ходе своего визита в Китай повлиять на отношения Пекина к Москве - иллюзия, заявил в субботу председатель Мюнхенской... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:18

2022-10-29T20:18

2022-10-29T20:18

в мире

олаф шольц

си цзиньпин

ли кэцян

пекин

германия

китай

россия

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. То, что канцлер Шольц будто бы может в ходе своего визита в Китай повлиять на отношения Пекина к Москве - иллюзия, заявил в субботу председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.Хойсген посчитал возможным, что на Российскую Федерацию можно будет повлиять в рамках грядущей Большой Двадцатки. "Но надежда убрать Китай с российского поля - иллюзия", - подчеркнул он, отвечая в интервью медиагруппе RND на требования общественности к канцлеру Германии Олафу Шольцу повлиять на Пекин в рамках своей грядущей поездки в Китай.Невозможность такого сценария Хойсген объясняет тем, что Россия стала важным поставщиком сырья и энергоресурсов.Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с председателем Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном, стороны обсудят двусторонние отношения и конфликт на Украине.

https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html

пекин

германия

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, пекин, германия, китай, россия