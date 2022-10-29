https://ria.ru/20221029/kitay-1827804721.html
Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно
Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно - РИА Новости, 29.10.2022
Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно
То, что канцлер Шольц будто бы может в ходе своего визита в Китай повлиять на отношения Пекина к Москве - иллюзия, заявил в субботу председатель Мюнхенской... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:18
2022-10-29T20:18
2022-10-29T20:18
в мире
олаф шольц
си цзиньпин
ли кэцян
пекин
германия
китай
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. То, что канцлер Шольц будто бы может в ходе своего визита в Китай повлиять на отношения Пекина к Москве - иллюзия, заявил в субботу председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.Хойсген посчитал возможным, что на Российскую Федерацию можно будет повлиять в рамках грядущей Большой Двадцатки. "Но надежда убрать Китай с российского поля - иллюзия", - подчеркнул он, отвечая в интервью медиагруппе RND на требования общественности к канцлеру Германии Олафу Шольцу повлиять на Пекин в рамках своей грядущей поездки в Китай.Невозможность такого сценария Хойсген объясняет тем, что Россия стала важным поставщиком сырья и энергоресурсов.Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай 3-4 ноября впервые встретится с председателем Си Цзиньпином в Пекине и проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном, стороны обсудят двусторонние отношения и конфликт на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, пекин, германия, китай, россия
В мире, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Пекин, Германия, Китай, Россия
Глава Мюнхенской конференции: "убрать Китай с российского поля" невозможно
Глава Мюнхенской конференции сомневается, что Шольц повлияет на отношение Китая к России