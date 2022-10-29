https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html

В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, заявили в МИД

В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022

В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, заявили в МИД

Переизбрание генеральным секретарем ЦК КПК китайского лидера Си Цзиньпина в полной мере подтвердило его политический авторитет. В России заинтересованы в... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:19

2022-10-29T08:19

2022-10-29T08:19

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си цзиньпин

китай

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Переизбрание генеральным секретарем ЦК КПК китайского лидера Си Цзиньпина в полной мере подтвердило его политический авторитет. В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, сообщили РИА Новости в МИД России.Завершившийся на прошлой неделе 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК."XX съезд Коммунистической партии Китая является ключевым событием для внутриполитической жизни страны. В ходе работы данного форума правящей партии определены основные векторы развития Китая на предстоящие годы, поставлены важные социально-экономические задачи, приняты значимые кадровые и идеологические решения", - отметили в МИД РФ."В докладе на съезде Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что в КНР удалось построить "общество средней зажиточности", полностью искоренить крайнюю бедность и укрепить позиции страны на международной арене. Обозначены приоритеты дальнейшего движения вперед. К 2035 году намечено заложить основу для модернизации китайского социализма, а к 100-летию образования КНР в середине века создать сильное современное социалистическое государство", - напомнили в МИД РФ."Переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарем на новый срок в полной мере подтвердило его высокий политический авторитет", - отметили в российском МИД."В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае. Желаем нашим партнерам новых успехов и готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, упрочения традиционной дружбы между народами наших стран", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827079798.html

https://ria.ru/20221028/kitay-1827582088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, россия