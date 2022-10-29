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Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург - РИА Новости, 29.10.2022
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Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург - РИА Новости, 29.10.2022
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург
В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:06
2022-10-29T15:07
общество
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора."В дни осенних каникул с 29 октября по 7 ноября в Детском образовательно-оздоровительном лагере "Молодежное" будут отдыхать 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых", - говорится в сообщении.Специально для гостей из города-побратима разработана насыщенная культурная программа, а также экскурсионные и досуговые программы. Ребята познакомятся с достопримечательностями и историей Петербурга. Сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена будут проводить творческие занятия. Помогать сотрудникам лагеря будут студенты педагогического колледжа № 1 имени Некрасова. Для сопровождающих педагогов подготовлен цикл мастер-классов и семинаров.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что летом порядка 1500 ребят из Мариуполя отдохнули в Северной столице. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию.Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.
https://realty.ria.ru/20221027/mariupol-1827263489.html
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общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург
Общество, Александр Беглов, Мариуполь, Санкт-Петербург
15:06 29.10.2022 (обновлено: 15:07 29.10.2022)
 
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург

Более ста школьников из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНабережная у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Набережная у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набережная у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора.
"В дни осенних каникул с 29 октября по 7 ноября в Детском образовательно-оздоровительном лагере "Молодежное" будут отдыхать 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых", - говорится в сообщении.
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Специально для гостей из города-побратима разработана насыщенная культурная программа, а также экскурсионные и досуговые программы. Ребята познакомятся с достопримечательностями и историей Петербурга. Сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена будут проводить творческие занятия. Помогать сотрудникам лагеря будут студенты педагогического колледжа № 1 имени Некрасова. Для сопровождающих педагогов подготовлен цикл мастер-классов и семинаров.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что летом порядка 1500 ребят из Мариуполя отдохнули в Северной столице. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию.
"Уверен, осенние каникулы подарят детям, приехавшим из нашего города-побратима, положительные эмоции и яркие впечатления. Мы окажем им всю необходимую помощь по социальной и психологической адаптации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.
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