https://ria.ru/20221029/kanikuly-1827762747.html
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург - РИА Новости, 29.10.2022
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург
В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:06
2022-10-29T15:06
2022-10-29T15:07
общество
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823753734_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_52a7f023d3d9ca8a69eb6496b97d22cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора."В дни осенних каникул с 29 октября по 7 ноября в Детском образовательно-оздоровительном лагере "Молодежное" будут отдыхать 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых", - говорится в сообщении.Специально для гостей из города-побратима разработана насыщенная культурная программа, а также экскурсионные и досуговые программы. Ребята познакомятся с достопримечательностями и историей Петербурга. Сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена будут проводить творческие занятия. Помогать сотрудникам лагеря будут студенты педагогического колледжа № 1 имени Некрасова. Для сопровождающих педагогов подготовлен цикл мастер-классов и семинаров.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что летом порядка 1500 ребят из Мариуполя отдохнули в Северной столице. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию.Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.
https://realty.ria.ru/20221027/mariupol-1827263489.html
https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html
мариуполь
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823753734_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_2345218a6575bb1444b4117c51b8bac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург
Общество, Александр Беглов, Мариуполь, Санкт-Петербург
15:06 29.10.2022 (обновлено: 15:07 29.10.2022)
Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург
Более ста школьников из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора.
"В дни осенних каникул с 29 октября по 7 ноября в Детском образовательно-оздоровительном лагере "Молодежное" будут отдыхать 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых", - говорится в сообщении.
Специально для гостей из города-побратима разработана насыщенная культурная программа, а также экскурсионные и досуговые программы. Ребята познакомятся с достопримечательностями и историей Петербурга. Сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена будут проводить творческие занятия. Помогать сотрудникам лагеря будут студенты педагогического колледжа № 1 имени Некрасова. Для сопровождающих педагогов подготовлен цикл мастер-классов и семинаров.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
напомнил, что летом порядка 1500 ребят из Мариуполя отдохнули в Северной столице. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию.
"Уверен, осенние каникулы подарят детям, приехавшим из нашего города-побратима, положительные эмоции и яркие впечатления. Мы окажем им всю необходимую помощь по социальной и психологической адаптации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.