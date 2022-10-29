https://ria.ru/20221029/kanikuly-1827762747.html

Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург

Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург - РИА Новости, 29.10.2022

Школьники из Мариуполя приедут на осенние каникулы в Петербург

В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:06

2022-10-29T15:06

2022-10-29T15:07

общество

александр беглов

мариуполь

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербург на осенние каникулы приезжают 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых, сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора."В дни осенних каникул с 29 октября по 7 ноября в Детском образовательно-оздоровительном лагере "Молодежное" будут отдыхать 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых", - говорится в сообщении.Специально для гостей из города-побратима разработана насыщенная культурная программа, а также экскурсионные и досуговые программы. Ребята познакомятся с достопримечательностями и историей Петербурга. Сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена будут проводить творческие занятия. Помогать сотрудникам лагеря будут студенты педагогического колледжа № 1 имени Некрасова. Для сопровождающих педагогов подготовлен цикл мастер-классов и семинаров.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что летом порядка 1500 ребят из Мариуполя отдохнули в Северной столице. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию.Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.

https://realty.ria.ru/20221027/mariupol-1827263489.html

https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург