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Эксперт рассказал про возможные проблемы от покупки смартфона не в России - РИА Новости, 29.10.2022
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Эксперт рассказал про возможные проблемы от покупки смартфона не в России
Эксперт рассказал про возможные проблемы от покупки смартфона не в России - РИА Новости, 29.10.2022
Эксперт рассказал про возможные проблемы от покупки смартфона не в России
Россияне могут столкнуться с медленным интернетом на смартфоне, который был куплен за границей, так как модели, предназначенные для работы в другой стране, не... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T06:41
2022-10-29T06:41
экономика
технологии
россия
армения
белоруссия
мегафон
евразийский экономический союз
интернет
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне могут столкнуться с медленным интернетом на смартфоне, который был куплен за границей, так как модели, предназначенные для работы в другой стране, не всегда поддерживают российские диапазоны или поддерживают их только частично, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония."Одной из главных потенциальных проблем (при покупке гаджета за границей - ред.) является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично. Это чревато низкой скоростью мобильного интернета", - объяснил эксперт.По его словам, перед покупкой стоит сравнить частотные диапазоны России и той страны, в которой приобретается смартфон. Параметры могут отличаться в зависимости от региона и оператора. Джакония отметил, что подробный список характеристик можно найти в открытых источниках по запросу "частотные диапазоны LTE в России".Эксперт подчеркнул, что именно по этой причине стоит покупать гаджеты в странах ЕАЭС, куда входит и Россия. Благодаря единому стандарту сертификации устройства из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с высокой долей вероятности будут работать на территории России лучше, чем их аналоги из США или Китая, пояснил Джакония."Нужно отдавать себе отчет: любой смартфон, ввезенный в страну самостоятельно, в чемодане, будет по умолчанию "серым". В отличие от устройств, представленных в крупных розничных сетях, он не прошел сертификацию для продажи на российском рынке. На практике это означает, что у смартфона не будет гарантии, а любые проблемы, возникающие в ходе эксплуатации, придется решать самостоятельно", - предупредил эксперт.
https://ria.ru/20221026/downdetector-1826852799.html
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экономика, технологии, россия, армения, белоруссия, мегафон, евразийский экономический союз, интернет
Экономика, Технологии, Россия, Армения, Белоруссия, Мегафон, Евразийский экономический союз, Интернет
06:41 29.10.2022
 
Эксперт рассказал про возможные проблемы от покупки смартфона не в России

"Мегафон": при покупке смартфона не в России можно столкнуться с медленным интернетом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПокупатель возле стенда с мобильными устройствами
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Покупатель возле стенда с мобильными устройствами. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне могут столкнуться с медленным интернетом на смартфоне, который был куплен за границей, так как модели, предназначенные для работы в другой стране, не всегда поддерживают российские диапазоны или поддерживают их только частично, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония.
"Одной из главных потенциальных проблем (при покупке гаджета за границей - ред.) является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично. Это чревато низкой скоростью мобильного интернета", - объяснил эксперт.
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По его словам, перед покупкой стоит сравнить частотные диапазоны России и той страны, в которой приобретается смартфон. Параметры могут отличаться в зависимости от региона и оператора. Джакония отметил, что подробный список характеристик можно найти в открытых источниках по запросу "частотные диапазоны LTE в России".
Эксперт подчеркнул, что именно по этой причине стоит покупать гаджеты в странах ЕАЭС, куда входит и Россия. Благодаря единому стандарту сертификации устройства из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с высокой долей вероятности будут работать на территории России лучше, чем их аналоги из США или Китая, пояснил Джакония.
"Нужно отдавать себе отчет: любой смартфон, ввезенный в страну самостоятельно, в чемодане, будет по умолчанию "серым". В отличие от устройств, представленных в крупных розничных сетях, он не прошел сертификацию для продажи на российском рынке. На практике это означает, что у смартфона не будет гарантии, а любые проблемы, возникающие в ходе эксплуатации, придется решать самостоятельно", - предупредил эксперт.
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