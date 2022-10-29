https://ria.ru/20221029/gosduma-1827823446.html

В Госдуме ответили на вопрос о последствиях выхода из зерновой сделки

В Госдуме ответили на вопрос о последствиях выхода из зерновой сделки - РИА Новости, 29.10.2022

В Госдуме ответили на вопрос о последствиях выхода из зерновой сделки

Выход России из "зерновой сделки", скорее, не будет иметь для Москвы последствий на международной арене, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T22:57

2022-10-29T22:57

2022-10-29T22:58

алексей чепа

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Выход России из "зерновой сделки", скорее, не будет иметь для Москвы последствий на международной арене, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."По этому соглашению, думаю нет", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли последствия для России на международной арене после выхода из соглашения по зерну.Он отметил, что сегодняшняя украинская атака у побережья Севастополя является прямым нарушением договоренностей. "Украина атаковала наши суда, которые отвечают за безопасность провода судов с зерном. И это есть прямое нарушение всех договоренностей", — добавил он.Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815532.html

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алексей чепа, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), украина, в мире