https://ria.ru/20221029/gimnastika-1827183140.html

Всероссийский день гимнастики

Всероссийский день гимнастики - РИА Новости, 29.10.2022

Всероссийский день гимнастики

Всероссийский день гимнастики отмечается ежегодно в последнюю субботу октября. В 2022 году этот день выпадает на 29 октября. В 1999 году его учредителями... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T00:29

2022-10-29T00:29

2022-10-29T00:30

россия

ссср

спорт

справки

лариса латынина

санкт-петербург

спортивная гимнастика

художественная гимнастика

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Всероссийский день гимнастики отмечается ежегодно в последнюю субботу октября. В 2022 году этот день выпадает на 29 октября. В 1999 году его учредителями выступили Всероссийская федерация художественной гимнастики и Федерация спортивной гимнастики России. Гимнастика (от греческого "гимназо" – обучаю, тренирую) – система телесных (физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за много веков до нашей эры. Она служила целям общего всестороннего физического развития и совершенствования. Есть и другая версия происхождения этого слова от греческого "гимнос" – "обнаженный", так как древние занимались телесными упражнениями без одежды. К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, художественная, акробатическая, эстетическая, командная и аэробическая гимнастика. Основными из них являются олимпийские виды – художественная и спортивная гимнастика. К оздоровительной гимнастике относятся гигиеническая и ритмическая, а также утренняя гимнастика, физкультура в учебных заведениях и на производстве. Существуют также цирковая (партерная и воздушная) и уличная (дворовая) гимнастика (воркаут, паркур, шведская гимнастика и пр.).Гимнастика была известна еще в древней Руси как часть народных праздников. Ее широкое развитие в России началось в XVIII веке. Серьезное внимание гимнастике, как прикладной дисциплине, уделяли император Петр I и полководец Александр Суворов. Содержание внедрявшихся в армии по инициативе Суворова гимнастических упражнений он изложил в Полковом учреждении.В России спортивная гимнастика сначала культивировалась в основном в армейской среде.В 1870-е годы российский ученый и педагог Петр Лесгафт открыл в Санкт-Петербурге двухгодичные гимнастические курсы (ныне – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта).В 1885 году в Москве прошли первые в соревнования по гимнастике, организованные Русским гимнастическим обществом. В них приняли участие 11 человек.В 1889 году гимнастика была введена в программу мужских учебных заведений.В конце XIX – начале XX века в различных городах России были созданы гимнастические общества и кружки, начали регулярно проводить чемпионаты страны.В 1912 году российские гимнасты впервые приняли участие в Олимпиаде в Швеции.В СССР гимнастика стала по-настоящему массовым видом спорта. Развитие спортивной гимнастики в 1920-е годы было связано, прежде всего, с введением всеобщего образования. Первый чемпионат страны прошел в 1928 году (в рамках Всесоюзной Спартакиады). В командном зачете победила сборная Украины, а абсолютным чемпионом страны стал Мечислав Мурашко. В соревнования по гимнастике включались не только ее "классические" дисциплины, но и бег, лазанье по канату, метание гранаты и другие упражнения.В начале 1930-х годов была создана Всесоюзная секция по гимнастике, позже преобразованная в Федерацию спортивной гимнастики СССР. В 1932 году было разыграно второе по счету абсолютное первенство страны, в соревнованиях приняли участие и женщины. Первой абсолютной чемпионкой стала Татьяна Вощинина.В 1937 году на третьей Рабочей Олимпиаде в Антверпене (Бельгия) состоялся дебют советских гимнастов на международной арене. Мужская и женская сборные СССР выиграли командное первенство. Николай Серый и Мария Тышко стали абсолютными чемпионами.В 1949 году Федерация гимнастики СССР вступила в Международную федерацию гимнастики.В 1952 году советские гимнасты впервые участвовали в Олимпийских играх в Финляндии, став чемпионами в командном (мужская и женская сборные) и в личном зачете (Виктор Чукарин и Мария Гороховская).Всего советские гимнасты завоевали на Олимпийских играх более 300 наград, почти половина из них – "золотые". На 14 чемпионатах мира спортсмены выиграли более 400 медалей, среди которых также немало "золота".Советская школа гимнастики подарила миру немало выдающихся спортсменов – это Лариса Латынина, Людмила Турищева, Виктор Чукарин, Михаил Воронин, Юрий Титов, Валентин и Софья Муратовы, Николай Андрианов, Елена Мухина, Ольга Бичерова и др.В России в 1991 году была основана Федерация спортивной гимнастики РФ. В стране регулярно проводятся чемпионаты страны, региональные, общероссийские и международные турниры.В числе "звезд" российской спортивной гимнастики – Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков, Алексей Бондаренко, Елена Замолодчикова и др. В настоящее время лидеры российской сборной – олимпийские чемпионы Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и др.Россия также является мировым лидером в художественной гимнастике.Это единственный олимпийский вид спорта, зародившийся в России. Художественная гимнастика – вид спорта (как правило, женский), при котором под музыку выполняются комбинации из разных пластичных и динамичных гимнастических и танцевальных упражнений с различными предметами: лентой, мячом, обручем, скакалкой, булавой. В СССР художественная гимнастика появилась в 1934 году, когда при Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта была открыта Высшая школа художественного движения, а основной предмет подготовки студентов был назван художественной гимнастикой.В 1939 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) прошли первые соревнования по этому виду спорта. В 1941 году там же состоялся первый чемпионат города по художественной гимнастике. Его чемпионкой стала Юлия Шишкарева.О художественной гимнастике мир узнал в 1957 году на третьем Всемирном конгрессе по вопросам физического воспитания девушек и женщин в Лондоне (Великобритания).В 1984 году этот вид спорта впервые был представлен в программе Игр XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе (США).В настоящее время художественная гимнастика – один из самых популярных и культивируемых видов спорта в России, им занимаются десятки тысяч спортсменок. Их подготовку осуществляют тренеры высшей категории и заслуженные тренеры страны.Начиная с 2000 года, пять Олимпиад подряд в многоборье по художественной гимнастике побеждали только россиянки – Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008, 2012) и Маргарита Мамун (2016).Среди других "звезд" российской художественной гимнастики – Ляйсан Утяшева, Амина Зарипова, Ирина Чащина, Дина и Арина Аверины и другие. Ежегодно ко Всероссийскому дню гимнастики организуются различные мероприятия – соревнования по гимнастике и показательные выступления спортсменов. Опытные гимнасты в спортивных школах и секциях проводят мастер-классы для начинающих.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ссср, спорт, справки, лариса латынина, санкт-петербург, спортивная гимнастика, художественная гимнастика