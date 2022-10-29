https://ria.ru/20221029/fermery-1827827749.html

В Раде рассказали об "интересном проекте, убийственном для фермеров"

В Раде рассказали об "интересном проекте, убийственном для фермеров" - РИА Новости, 30.10.2022

В Раде рассказали об "интересном проекте, убийственном для фермеров"

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что депутаты введут в скором времени "оброк" для фермеров в виде 15% от ожидаемой прибыли в валюте с... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-29T23:59

2022-10-29T23:59

2022-10-30T00:01

экономика

александр дубинский

даниил гетманцев

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что депутаты введут в скором времени "оброк" для фермеров в виде 15% от ожидаемой прибыли в валюте с целью монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов."В ближайшее время в Раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был "оброк", так называлась десятина. Сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота", - написал Дубинский в видео в своем Telegram-канале.По его словам, авторами законопроекта выступают Данил Гетманцев и Андрей Матовиловец (члены депутатской фракции "Слуга народа"), Олег Кулинич (глава депутатской группы "Довіра" ("Доверие") и другие парламентарии. Суть проекта в том, чтобы аграрные производители, экспортеры, если решать продать свой товар заграницу, будут обязаны "задепонировать", то есть положить на спецсчет в госбанке 15% от ожидаемой выручки по контракту в валюте.По его мнению, это делается, чтобы "якобы избежать невозврата валютной выручки". Дубинский предполагает, что схема заключается в том, что "мелкий фермер", которому и так не хватает оборотных средств, в таком случае "вынужден продать свой товар крупному агрохолдингу или зернотрейдеру - иностранным компаниям"."Соя, рапс, подсолнечник и все остальное под холдингом Kernel Андрея Веревского, парламентской группы "Доверие", голоса которой и покупаются с помощью этого законопроекта", - добавил он. По материалам из открытых источников, Андрей Веревский в рейтинге "100 богатейших украинцев 2021" занимал 16-е место. Ему принадлежит почти 40% акций крупнейшего на Украине агрохолдинга Kernel. За прошлый год доля компании в экспорте составляла 18%.

https://ria.ru/20221029/oon-1827693421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр дубинский, даниил гетманцев, украина, верховная рада украины