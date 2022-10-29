23:15 29.10.2022 (обновлено: 23:21 29.10.2022)
Глава МИД Британии призвал Россию обеспечить поставки зерна для голодающих
Глава МИД Британии Клеверли призвал Россию обеспечить поставки зерна для голодающих
© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Россию обеспечить возможность поставки зерна в страны, которые столкнулись с голодом.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Черноморская зерновая инициатива ООН играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна позволить экспортировать зерно голодающим всего мира", - написал Клеверли в своем аккаунте в Twitter.
Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.