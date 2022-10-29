https://ria.ru/20221029/britaniya-1827825032.html

Глава МИД Британии призвал Россию обеспечить поставки зерна для голодающих

Глава МИД Британии призвал Россию обеспечить поставки зерна для голодающих - РИА Новости, 29.10.2022

Глава МИД Британии призвал Россию обеспечить поставки зерна для голодающих

Главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Россию обеспечить возможность поставки зерна в страны, которые столкнулись с голодом. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T23:15

2022-10-29T23:15

2022-10-29T23:21

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Россию обеспечить возможность поставки зерна в страны, которые столкнулись с голодом.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

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джеймс клеверли, россия, оон, великобритания, в мире, украина