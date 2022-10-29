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СМИ: Лондон может продлить "заморозку" трат на помощь другим странам - РИА Новости, 29.10.2022
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СМИ: Лондон может продлить "заморозку" трат на помощь другим странам
СМИ: Лондон может продлить "заморозку" трат на помощь другим странам - РИА Новости, 29.10.2022
СМИ: Лондон может продлить "заморозку" трат на помощь другим странам
Новый премьер Британии Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, сообщает газета... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:52
2022-10-29T01:52
риши сунак
борис джонсон
украина
министерство финансов великобритании
в мире
экономика
великобритания
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Новый премьер Британии Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, сообщает газета Telegraph.Газета Financial Times в июле сообщала, что министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели. Британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, ее размер сократился с 0,7% до 0,5% ВВП."Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Сунак, будучи главой минфина в 2021 году, обещал к 2024 году восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.
https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827593093.html
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риши сунак, борис джонсон, украина, министерство финансов великобритании, в мире, экономика, великобритания
Риши Сунак, Борис Джонсон, Украина, Министерство финансов Великобритании, В мире, Экономика, Великобритания
01:52 29.10.2022
 
СМИ: Лондон может продлить "заморозку" трат на помощь другим странам

Telegraph: Сунак может продлить "заморозку" бюджета на оказания помощи другим странам

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Новый премьер Британии Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, сообщает газета Telegraph.
Газета Financial Times в июле сообщала, что министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели. Британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, ее размер сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.
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"Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Сунак, будучи главой минфина в 2021 году, обещал к 2024 году восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.
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