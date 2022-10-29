https://ria.ru/20221029/bayden-1827694903.html

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 - РИА Новости, 29.10.2022

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, и посетит перед этим Египет и Камбоджу, сообщила официальный... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T01:45

2022-10-29T01:45

2022-10-29T02:00

в мире

египет

камбоджа

большая двадцатка

саммит g20

джо байден

карин жан-пьер

бали

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, и посетит перед этим Египет и Камбоджу, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.По пути на Бали 11 ноября Байден примет участие в климатической конференции ООН, которая пройдет на египетском курорте Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где состоится ежегодный саммит США-АСЕАН.Темами контактов Байдена с коллегами по G20 Белый дом назвал "ключевые проблемы, такие как изменение климата, глобальные последствия войны Путина на Украине, в том числе для энергетической и продовольственной безопасности... а также ряд других приоритетов, значимых для восстановления мировой экономики".Байден ранее дал понять, что не видит смысла встречаться на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот также решит туда приехать.

https://ria.ru/20221028/impichment-1827643432.html

египет

камбоджа

бали

индонезия

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