https://ria.ru/20221029/bayden-1827694903.html
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 - РИА Новости, 29.10.2022
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20
Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, и посетит перед этим Египет и Камбоджу, сообщила официальный... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T01:45
2022-10-29T01:45
2022-10-29T02:00
в мире
египет
камбоджа
большая двадцатка
саммит g20
джо байден
карин жан-пьер
бали
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, и посетит перед этим Египет и Камбоджу, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.По пути на Бали 11 ноября Байден примет участие в климатической конференции ООН, которая пройдет на египетском курорте Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где состоится ежегодный саммит США-АСЕАН.Темами контактов Байдена с коллегами по G20 Белый дом назвал "ключевые проблемы, такие как изменение климата, глобальные последствия войны Путина на Украине, в том числе для энергетической и продовольственной безопасности... а также ряд других приоритетов, значимых для восстановления мировой экономики".Байден ранее дал понять, что не видит смысла встречаться на Бали с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот также решит туда приехать.
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в мире, египет, камбоджа, большая двадцатка, саммит g20, джо байден, карин жан-пьер, бали, индонезия, оон
В мире, Египет, Камбоджа, Большая двадцатка, Саммит G20, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Бали, Индонезия, ООН
01:45 29.10.2022 (обновлено: 02:00 29.10.2022)
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 и анонсировал визит в Египет