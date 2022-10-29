https://ria.ru/20221029/aviakompaniya-1827773622.html

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России - РИА Новости, 29.10.2022

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России

Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Евросоюза в ответ на аналогичные ограничения Запада привело к значительному росту расходов на... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:35

2022-10-29T16:35

2022-10-29T17:13

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россия

сша

air india

united airlines

virgin atlantic

сан-франциско

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Евросоюза в ответ на аналогичные ограничения Запада привело к значительному росту расходов на топливо при перелетах в Азию, пишет Bloomberg.Air France-KLM и другие европейские перевозчики, направляясь в Японию, вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что увеличивает время в пути на несколько часов. Так, рейс Париж — Токио теперь длится 14 часов, что стало рекордом для компании. По этой же причине британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг.Финский национальный перевозчик Finnair долго создавал в Хельсинки хаб, соединяющий Восточную Азию с Европой и США, но теперь столкнулся с трудностями на рейсах в Японию, Китай и Корею. Так, перелеты в Токио теперь занимают 13,5 часа вместо 9,5. К тому же рост расходов на топливо сделал эти рейсы невыгодными."Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или включать еще один этап в рейсах, чтобы расчеты работали", — заявил основатель компании Martin Consulting, оказывающей консалтинговые услуги авиакомпаниям, Марк Мартин.В то же время крупнейшие перевозчики на Ближнем Востоке — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways — получили преимущества перед конкурентами на Западе. Их страны не стали вводить против России санкции и сохранили доступ в ее воздушное пространство.Также в плюсе может оказаться и Air India. За последнюю неделю время полета этого перевозчика в США и Канаду было меньше в среднем на полтора часа, чем у Air Canada и United Airlines. То есть на одних и тех же маршрутах индийский перевозчик тратил на 7,5 тонны топлива меньше, чем конкуренты, не имеющие права летать над Россией. Таким образом, экономия за рейс составила около 8,5 тысячи долларов.Air India продолжает летать на Западное побережье США и намерена расширить парк дальнемагистральных боингов, чтобы запустить новые рейсы: например, из Мумбаи и Бангалора в Сан-Франциско. При этом United Airlines приостановила рейсы Сан-Франциско — Бангалор, Сан-Франциско — Нью-Дели и Ньюарк — Мумбаи.После начала спецоперации российской армии на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.

https://ria.ru/20221005/asean-1821619708.html

https://ria.ru/20221011/ms-21-1823178723.html

россия

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в мире, экономика, россия, сша, air india, united airlines, virgin atlantic, сан-франциско