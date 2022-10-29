Пашинян заявил, что Баку жалуется на российских военных в ЕС
Пашинян заявил, что Баку жалуется в ЕС на угрозы со стороны российских войск в Армении
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку жалуется странам Запада и ЕС на угрозы со стороны российских войск, дислоцированных в Армении.
"Уже долгое время, и я не буду этого скрывать, Азербайджан представляет западным странам, ЕС следующую картину, что армянское правительство и лично премьер Пашинян вводит все больше российских войск в Армению, создавая угрозы суверенитету, независимости и безопасности Азербайджана. Наши европейские партнеры говорят нам: "Вы как будто демократическая страна, приняли повестку мира, почему же вводите новые российские войска, создавая угрозу безопасности Азербайджана?" - заявил Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".
Он отметил, что это одна из причин приглашения наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном, чтобы европейская сторона на месте увидела происходящее. Другая причина, по его словам, была "недолжная реакция ОДКБ на азербайджанскую оккупацию".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора Путина и Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Армения продемонстрирует политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном "на основании фундаментальных принципов, признанных международным сообществом, если это произойдет, на Южный Кавказ придет мир и в то же время появятся возможности для сотрудничества".
Ранее техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.