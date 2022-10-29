https://ria.ru/20221029/armeniya-1827756603.html

Пашинян заявил, что Баку жалуется на российских военных в ЕС

Пашинян заявил, что Баку жалуется на российских военных в ЕС - РИА Новости, 29.10.2022

Пашинян заявил, что Баку жалуется на российских военных в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку жалуется странам Запада и ЕС на угрозы со стороны российских войск, дислоцированных в Армении. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:37

2022-10-29T14:37

2022-10-29T14:37

в мире

никол пашинян

григорий карасин

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

евросоюз

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ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку жалуется странам Запада и ЕС на угрозы со стороны российских войск, дислоцированных в Армении."Уже долгое время, и я не буду этого скрывать, Азербайджан представляет западным странам, ЕС следующую картину, что армянское правительство и лично премьер Пашинян вводит все больше российских войск в Армению, создавая угрозы суверенитету, независимости и безопасности Азербайджана. Наши европейские партнеры говорят нам: "Вы как будто демократическая страна, приняли повестку мира, почему же вводите новые российские войска, создавая угрозу безопасности Азербайджана?" - заявил Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".Он отметил, что это одна из причин приглашения наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном, чтобы европейская сторона на месте увидела происходящее. Другая причина, по его словам, была "недолжная реакция ОДКБ на азербайджанскую оккупацию".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора Путина и Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Армения продемонстрирует политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном "на основании фундаментальных принципов, признанных международным сообществом, если это произойдет, на Южный Кавказ придет мир и в то же время появятся возможности для сотрудничества".Ранее техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20221029/armeniya-1827743415.html

https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, григорий карасин, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, евросоюз, одкб, совет федерации рф