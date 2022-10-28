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Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 28.10.2022
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Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 28.10.2022
Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС не достаточно быстрыми, об этом он... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:16
2022-10-28T19:23
в мире
рафаэль гросси
энергодар
магатэ
фонд карнеги
сша
днепр (город)
запорожская аэс
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС не достаточно быстрыми, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Касаясь своих переговоров в Москве и в Киеве о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, Гросси заявил, что пытался пояснить собеседникам, что "каковы бы ни были их военные цели и нужды, я в это не влезаю, хотя у меня, конечно, есть свои взгляды и свое мнение, но... не нужно штурмовать АЭС, не нужно обстреливать АЭС"."Так что я не знаю, получится ли у меня (добиться успеха в вопросе о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - ред.) или нет", - добавил он.
https://ria.ru/20221027/zaes-1827376389.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, магатэ, фонд карнеги, сша, днепр (город), запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, МАГАТЭ, Фонд Карнеги, США, Днепр (город), Запорожская АЭС
19:16 28.10.2022 (обновлено: 19:23 28.10.2022)
 
Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС не достаточно быстрые

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС не достаточно быстрыми, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США.
"Прогресс был медленным, я очень расстроен этим. Потому что для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции само собой разумеющееся, как и все остальное. Как можно, ради бога, обстреливать атомную станцию", - заявил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Касаясь своих переговоров в Москве и в Киеве о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, Гросси заявил, что пытался пояснить собеседникам, что "каковы бы ни были их военные цели и нужды, я в это не влезаю, хотя у меня, конечно, есть свои взгляды и свое мнение, но... не нужно штурмовать АЭС, не нужно обстреливать АЭС".
"Так что я не знаю, получится ли у меня (добиться успеха в вопросе о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - ред.) или нет", - добавил он.
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В миреРафаэль ГроссиЭнергодарМАГАТЭФонд КарнегиСШАДнепр (город)Запорожская АЭС
 
 
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