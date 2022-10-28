https://ria.ru/20221028/zona-1827651046.html

Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 28.10.2022

Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС не достаточно быстрыми, об этом он... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:16

2022-10-28T19:16

2022-10-28T19:23

в мире

рафаэль гросси

энергодар

магатэ

фонд карнеги

сша

днепр (город)

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС не достаточно быстрыми, об этом он заявил, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в США.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Касаясь своих переговоров в Москве и в Киеве о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, Гросси заявил, что пытался пояснить собеседникам, что "каковы бы ни были их военные цели и нужды, я в это не влезаю, хотя у меня, конечно, есть свои взгляды и свое мнение, но... не нужно штурмовать АЭС, не нужно обстреливать АЭС"."Так что я не знаю, получится ли у меня (добиться успеха в вопросе о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - ред.) или нет", - добавил он.

https://ria.ru/20221027/zaes-1827376389.html

энергодар

сша

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, энергодар, магатэ, фонд карнеги, сша, днепр (город), запорожская аэс