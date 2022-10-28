https://ria.ru/20221028/vystavka-1827201438.html

В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири"

В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири" - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири"

В Государственном историческом музее Москвы открывается выставка о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, приуроченная к... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:39

2022-10-28T06:39

2022-10-28T06:39

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Государственном историческом музее Москвы открывается выставка о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, приуроченная к 130-летию Транссибирской магистрали, сообщает пресс-служба музея."Строительство магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало историческим событием для России", – отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Такая выставка, посвященная главной железнодорожной артерии России, представлена впервые. Экспозиция объединяет археологию, современное искусство и передовые технологии. Оформление залов напомнит о разнообразии природы Сибири и Дальнего Востока. Посетители смогут совершить путешествие сквозь "лес", "горы" и "степи".На выставке посетители смогут увидеть интересные находки, обнаруженные на территориях, через которые пролегает Великий Сибирский путь. Это артефакты неолита, зооморфные образы железного века и удивительные композиции, относящиеся к пермскому звериному стилю. Представлены копии тысячелетних каменных стел, выполненные в натуральную величину на основе специально построенной трехмерной модели. Кроме древних артефактов экспонируются и произведения современных художников, проживающих в разных городах Сибири и переосмысляющих ее культуру. "Это не только использование некоторых образов или элементов стилевого языка, но также поиски культурной идентичности в условиях постмодерна. Так древние памятники из первых залов вступают в диалог с образцами неоархаики", – комментирует искусствовед, консультант выставки Кирилл Светляков.На выставке можно увидеть скульптуры Даши Намдакова, в которых отчетливо просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии "12 шаманов" Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты, кожи и дерева; работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарова.В рамках выставки планируется обширная лекционная программа для детей и взрослых, беседы с известными учеными, специальные экскурсии для слабослышащих на русском жестовом языке.Выставка продлится с 28 октября по 30 января, стоимость билета – 300 рублей, для детей, пенсионеров и других льготных категория предусмотрены скидки.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/stenin-1826660421.html

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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