https://ria.ru/20221028/vystavka-1827201438.html
В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири"
В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири" - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири"
В Государственном историческом музее Москвы открывается выставка о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, приуроченная к... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:39
2022-10-28T06:39
2022-10-28T06:39
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Государственном историческом музее Москвы открывается выставка о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, приуроченная к 130-летию Транссибирской магистрали, сообщает пресс-служба музея."Строительство магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало историческим событием для России", – отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Такая выставка, посвященная главной железнодорожной артерии России, представлена впервые. Экспозиция объединяет археологию, современное искусство и передовые технологии. Оформление залов напомнит о разнообразии природы Сибири и Дальнего Востока. Посетители смогут совершить путешествие сквозь "лес", "горы" и "степи".На выставке посетители смогут увидеть интересные находки, обнаруженные на территориях, через которые пролегает Великий Сибирский путь. Это артефакты неолита, зооморфные образы железного века и удивительные композиции, относящиеся к пермскому звериному стилю. Представлены копии тысячелетних каменных стел, выполненные в натуральную величину на основе специально построенной трехмерной модели. Кроме древних артефактов экспонируются и произведения современных художников, проживающих в разных городах Сибири и переосмысляющих ее культуру. "Это не только использование некоторых образов или элементов стилевого языка, но также поиски культурной идентичности в условиях постмодерна. Так древние памятники из первых залов вступают в диалог с образцами неоархаики", – комментирует искусствовед, консультант выставки Кирилл Светляков.На выставке можно увидеть скульптуры Даши Намдакова, в которых отчетливо просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии "12 шаманов" Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты, кожи и дерева; работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарова.В рамках выставки планируется обширная лекционная программа для детей и взрослых, беседы с известными учеными, специальные экскурсии для слабослышащих на русском жестовом языке.Выставка продлится с 28 октября по 30 января, стоимость билета – 300 рублей, для детей, пенсионеров и других льготных категория предусмотрены скидки.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/stenin-1826660421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дальний восток, российская академия наук, новости - туризм, туристы, новости культуры, транссибирская магистраль, музеи, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Туризм, Дальний Восток, Российская академия наук, Новости - Туризм, туристы, Новости культуры, Транссибирская магистраль, Музеи, куда сходить , что посмотреть
В Москве к юбилею Транссиба открывается выставка "Сны Сибири"
В ГИМ открылась выставка "Сны Сибири", приуроченная 130-летию Транссибирской магистрали
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Государственном историческом музее Москвы открывается выставка о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, приуроченная к 130-летию Транссибирской магистрали, сообщает пресс-служба музея.
"Строительство магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало историческим событием для России", – отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
.
Такая выставка, посвященная главной железнодорожной артерии России
, представлена впервые. Экспозиция объединяет археологию, современное искусство и передовые технологии. Оформление залов напомнит о разнообразии природы Сибири и Дальнего Востока. Посетители смогут совершить путешествие сквозь "лес", "горы" и "степи".
"В рамках проекта показаны артефакты из музеев Приуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел, – рассказывает директор организовавшего выставку Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева. – Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами".
На выставке посетители смогут увидеть интересные находки, обнаруженные на территориях, через которые пролегает Великий Сибирский путь. Это артефакты неолита, зооморфные образы железного века и удивительные композиции, относящиеся к пермскому звериному стилю. Представлены копии тысячелетних каменных стел, выполненные в натуральную величину на основе специально построенной трехмерной модели.
Кроме древних артефактов экспонируются и произведения современных художников, проживающих в разных городах Сибири и переосмысляющих ее культуру. "Это не только использование некоторых образов или элементов стилевого языка, но также поиски культурной идентичности в условиях постмодерна. Так древние памятники из первых залов вступают в диалог с образцами неоархаики", – комментирует искусствовед, консультант выставки Кирилл Светляков.
На выставке можно увидеть скульптуры Даши Намдакова, в которых отчетливо просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири
; эмали из серии "12 шаманов" Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты, кожи и дерева; работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарова.
В рамках выставки планируется обширная лекционная программа для детей и взрослых, беседы с известными учеными, специальные экскурсии для слабослышащих на русском жестовом языке.
Выставка продлится с 28 октября по 30 января, стоимость билета – 300 рублей, для детей, пенсионеров и других льготных категория предусмотрены скидки.