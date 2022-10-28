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Выплаты в рамках спецоперации не повлияют на инфляцию, заявили в ЦБ

Выплаты в рамках спецоперации не повлияют на инфляцию, заявили в ЦБ - РИА Новости, 28.10.2022

Выплаты в рамках спецоперации не повлияют на инфляцию, заявили в ЦБ

Выплаты в рамках специальной военной операции не повлияют на инфляцию в целом по России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:30

2022-10-28T16:30

2022-10-28T16:30

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выплаты в рамках специальной военной операции не повлияют на инфляцию в целом по России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В целом по стране мы не ожидаем того, что повлияет на инфляцию... Мы не ожидаем, что эти дополнительные выплаты окажут проинфляционное воздействие до конца года", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.Набиуллина объяснила, что эти выплаты проводятся в рамках уже тех расходов бюджета, которые предусмотрены. "Мы не видим, чтобы домохозяйства, которые получают эти выплаты, начали бы активно их тратить. Мы видим как раз, что чуть усилилась сберегательная модель поведения, сбережения в силу предосторожности, что называется", - отметила она."Конечно, ситуация в разных регионах может складываться по-разному, в зависимости от уровня доходов в регионах, будем анализировать и мониторить ее", - заключила Набиуллина.Ранее президент России Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей. При этом регионы также объявляли собственные меры поддержки.Указом Путина с 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, владимир путин, сергей шойгу