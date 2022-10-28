Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/vychet-1827386933.html
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды - РИА Новости, 28.10.2022
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды
При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:20
2022-10-28T02:20
общество
россия
жилье
алексей тарасов
европейская юридическая служба
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.Для этого, по словам специалиста, нужно соблюсти следующее условие: первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до двух миллионов рублей.Если, например, первая квартира стоила полтора миллиона и куплена после 1 января 2014 года, то со второй квартиры получить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, но при этом не учитываются расходы на погашение процентов по ипотеке."В противном же случае в вычете откажут", — пишет агентство, цитируя эксперта.
https://ria.ru/20221021/sokrytie-1825532053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a3cf2bec2c4e82390d6eca2360cc05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, жилье, алексей тарасов, европейская юридическая служба, ипотека
Общество, Россия, Жилье, Алексей Тарасов, Европейская Юридическая Служба, Ипотека
02:20 28.10.2022
 
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Юрист Тарасов: вычет на вторую квартиру дают, если первая стоила меньше двух миллионов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.
Для этого, по словам специалиста, нужно соблюсти следующее условие: первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до двух миллионов рублей.
Если, например, первая квартира стоила полтора миллиона и куплена после 1 января 2014 года, то со второй квартиры получить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, но при этом не учитываются расходы на погашение процентов по ипотеке.
"В противном же случае в вычете откажут", — пишет агентство, цитируя эксперта.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 02:16
Юрист объяснил, о чем может узнать налоговая, даже если вы это скрываете
 
ОбществоРоссияЖильеАлексей ТарасовЕвропейская Юридическая СлужбаИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала