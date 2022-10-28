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Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды - РИА Новости, 28.10.2022
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды
При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:20
2022-10-28T02:20
2022-10-28T02:20
общество
россия
жилье
алексей тарасов
европейская юридическая служба
ипотека
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.Для этого, по словам специалиста, нужно соблюсти следующее условие: первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до двух миллионов рублей.Если, например, первая квартира стоила полтора миллиона и куплена после 1 января 2014 года, то со второй квартиры получить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, но при этом не учитываются расходы на погашение процентов по ипотеке."В противном же случае в вычете откажут", — пишет агентство, цитируя эксперта.
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общество, россия, жилье, алексей тарасов, европейская юридическая служба, ипотека
Общество, Россия, Жилье, Алексей Тарасов, Европейская Юридическая Служба, Ипотека
Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды
Юрист Тарасов: вычет на вторую квартиру дают, если первая стоила меньше двух миллионов