https://ria.ru/20221028/vychet-1827386933.html

Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды - РИА Новости, 28.10.2022

Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:20

2022-10-28T02:20

2022-10-28T02:20

общество

россия

жилье

алексей тарасов

европейская юридическая служба

ипотека

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее, заявил в беседе с агентством "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.Для этого, по словам специалиста, нужно соблюсти следующее условие: первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до двух миллионов рублей.Если, например, первая квартира стоила полтора миллиона и куплена после 1 января 2014 года, то со второй квартиры получить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, но при этом не учитываются расходы на погашение процентов по ипотеке."В противном же случае в вычете откажут", — пишет агентство, цитируя эксперта.

https://ria.ru/20221021/sokrytie-1825532053.html

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общество, россия, жилье, алексей тарасов, европейская юридическая служба, ипотека