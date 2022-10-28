https://ria.ru/20221028/vstrecha-1827519629.html

Представитель РПЦ пояснил, почему не встретился с папой Франциском в Италии

Представитель РПЦ пояснил, почему не встретился с папой Франциском в Италии - РИА Новости, 28.10.2022

Представитель РПЦ пояснил, почему не встретился с папой Франциском в Италии

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний сообщил РИА Новости, что не проводит рабочих встреч с... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:20

2022-10-28T14:20

2022-10-28T14:20

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

рим

иерусалим

русская православная церковь

римско-католическая церковь

пьетро паролин

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний сообщил РИА Новости, что не проводит рабочих встреч с папой Римским Франциском или представителями Святого Престола в ходе визита в Рим на межрелигиозный форум Общины святого Эгидия.Форум представителей мировых религий, организованный международной католической организацией "Община святого Эгидия", проходит ежегодно в разных городах, в этот, уже 36-й раз, - он состоялся в Риме, с 23 по 25 октября. Основная тема встречи: "Взывая о мире. Диалог религий и культур". Ранее представители Русской православной церкви также неоднократно принимали участие в организованных общиной мероприятиях."Никаких рабочих встреч с представителями Святого Престола не запланировано в рамках моего визита в Рим – я приехал для участия в религиозном форуме, организованном Общиной святого Эгидия", - сказал митрополит Антоний, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности переговоров с папой Франциском или другими иерархами Католической церкви в ходе его визита в Рим.Русская православная церковь, напомнил митрополит Антоний, имеет давнюю историю отношений с Общиной святого Эгидия. "Мы всегда высоко ценили, что ежегодно, начиная с 1986 года, эта община организует межрелигиозные форумы, которые позволяют представителям различных религий встретиться и обсудить то, что все мы как верующие люди можем сделать для укрепления мира и взаимопонимания между народами. Святейший патриарх Кирилл благословил участие нашей делегации в работе этого форума", - отметил митрополит.По его словам, на таких форумах можно "услышать и обсудить интересные выступления, свидетельства религиозных лидеров, представляющих общины из самых разных уголков земного шара", "вместе поразмышлять" над сложными вопросами, наладить личные контакты и взаимопонимание. Работа форума ведется "на разных тематических площадках", и делегаты, в том числе Русской церкви, могут выбирать, где присутствовать.Ранее в октябре митрополит Антоний, встречавшийся прежде лично как с папой Римским, так и с другими высокопоставленными представителями Святого Престола, заявил, что отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время практически заморожены.Первая в истории встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в 2016 году в Гаване (на Кубе). Подготовка второй исторической встречи предстоятелей двух крупнейших христианских Церквей, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, была приостановлена по инициативе Святого Престола. В марте госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин раскритиковал позицию патриарха Кирилла относительно ситуации на Украине. А в апреле в интервью аргентинской газете La Nación папа Франциск заявил, что Ватикан отменил встречу с патриархом Кириллом, которая должна была состояться в июне в Иерусалиме. По его словам, такая встреча могла бы привести "к большой неразберихе".Впоследствии папа Франциск выражал надежду на встречу с патриархом Кириллом в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в сентябре в Казахстане. Однако патриарх Кирилл не принимал участия в этом форуме. В интервью РИА Новости митрополит Антоний, возглавивший на съезде делегацию РПЦ, отметил, что новая встреча глав Церквей должна быть подготовлена не менее серьезно, чем первая гаванская, по ее итогам должен быть принят результативный документ, и такая встреча не может состояться “на полях” другого мероприятия.

https://ria.ru/20221026/oproverzhenie-1826879216.html

https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826478097.html

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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, рим, иерусалим, русская православная церковь, римско-католическая церковь, пьетро паролин