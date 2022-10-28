https://ria.ru/20221028/volga-1827682078.html

Сточные воды из разрушенного коллектора в Волгограде попали в Волгу

Сточные воды из разрушенного коллектора в Волгограде попали в Волгу - РИА Новости, 28.10.2022

Сточные воды из разрушенного коллектора в Волгограде попали в Волгу

Сточные воды из-за разрушения канализационного коллектора в Волгограде попали в Волгу, ущерб нанесенный почве и воде определяется, сообщает в пятницу... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:40

2022-10-28T22:40

2022-10-28T22:41

происшествия

жкх

волгоград

волгоградская область

советский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Сточные воды из-за разрушения канализационного коллектора в Волгограде попали в Волгу, ущерб нанесенный почве и воде определяется, сообщает в пятницу пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, обслуживающего Ворошиловский и Советский районы города. Был разрушен один из трубопроводов. Жители этих двух районов отключили от водоснабжения, дл них осуществляется подвоз воды. Восстановительные работы на коллекторе продолжаются.По информации Росприроднадзора, специалисты ведомства выехали на место ЧП."В ходе проводимого осмотра установлено, что в результате порыва канализационного коллектора в Ворошиловском районе г. Волгограда произошло загрязнение благоустроенной территории сквера Пахмутовой с дальнейшим попаданием сточных вод в реку Волга", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что специалисты взяли пробы воды и почвы для определения концентрации загрязняющих веществ. По окончании исследования, сообщает Росприроднадзор, будут приняты меры реагирования.Известно, что прокуратура Волгоградской области начала проверку после разрушения канализационного коллектора в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."По поручению прокурора региона Дениса Костенко масштабная проверка организована в связи с аварией на канализационном коллекторе в сквере им. А. Пахмутовой по улице Калинина в Волгограде", - сообщили в прокуратуре.По данным ведомства, без горячей и холодной воды остались 1,1 тысяча многоквартирных домов и 17 тысяч частных домов, а также ряд социальных объектов.Отмечается, что прокуратура направила представление в адрес мэра города и руководителя Концессии водоснабжения об устранении выявленных нарушений. Кроме того, ведомство направило в следственные органы постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела "по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20221012/neft-1823486439.html

https://ria.ru/20220917/volga-1817611571.html

волгоград

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советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, советский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)