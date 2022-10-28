"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником
Витас раскрыл детали конфликта с чиновником и назвал главную причину произошедшего
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певец Витас (Виталий Грачев) раскрыл детали конфликта с чиновником Султаном Джандиговым, произошедшего в караоке-баре 22 октября. Информация появилась в источнике Lisa.ru.
Артист заявил, что инцидент спровоцировал не он. Чиновник попросил спутниц Витаса спеть определенную песню и получил отказ.
"В определенный момент этот мужчина попросил девушек из моей компании спеть песню, которую заказал. Получив отказ, он сказал: "Я же оплатил заведение. Спойте песню, которую я хочу". Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам", – сообщил певец.
Однако через некоторое время Джандигов начал оскорблять прическу исполнителя. Он предлагал Витасу "выйти и разобраться по-мужски".
"Ссора стала разрастаться. Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик. У меня не было намерения причинить ему вред. Я опасался, что он меня ударит", – добавил исполнитель.
После случившегося на артиста завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее стало известно, что полиция начала проводить проверку конфликта между певцом и чиновником. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз.