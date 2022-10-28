https://ria.ru/20221028/vitas-1827465172.html

"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником

"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником - РИА Новости, 28.10.2022

"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником

Певец Витас (Виталий Грачев) раскрыл детали конфликта с чиновником Султаном Джандиговым, произошедшего в караоке-баре 22 октября. Информация появилась в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:56

2022-10-28T12:56

2022-10-28T12:56

шоубиз

витас

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певец Витас (Виталий Грачев) раскрыл детали конфликта с чиновником Султаном Джандиговым, произошедшего в караоке-баре 22 октября. Информация появилась в источнике Lisa.ru. Артист заявил, что инцидент спровоцировал не он. Чиновник попросил спутниц Витаса спеть определенную песню и получил отказ. Однако через некоторое время Джандигов начал оскорблять прическу исполнителя. Он предлагал Витасу "выйти и разобраться по-мужски".После случившегося на артиста завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее стало известно, что полиция начала проводить проверку конфликта между певцом и чиновником. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз.

https://ria.ru/20221021/khoggart-1825632129.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

витас, происшествия