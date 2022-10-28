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"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником - РИА Новости, 28.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221028/vitas-1827465172.html
"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником
"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником - РИА Новости, 28.10.2022
"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником
Певец Витас (Виталий Грачев) раскрыл детали конфликта с чиновником Султаном Джандиговым, произошедшего в караоке-баре 22 октября. Информация появилась в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:56
2022-10-28T12:56
шоубиз
витас
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певец Витас (Виталий Грачев) раскрыл детали конфликта с чиновником Султаном Джандиговым, произошедшего в караоке-баре 22 октября. Информация появилась в источнике Lisa.ru. Артист заявил, что инцидент спровоцировал не он. Чиновник попросил спутниц Витаса спеть определенную песню и получил отказ. Однако через некоторое время Джандигов начал оскорблять прическу исполнителя. Он предлагал Витасу "выйти и разобраться по-мужски".После случившегося на артиста завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее стало известно, что полиция начала проводить проверку конфликта между певцом и чиновником. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз.
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витас, происшествия
Шоубиз, Витас, Происшествия
12:56 28.10.2022
 
"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником

Витас раскрыл детали конфликта с чиновником и назвал главную причину произошедшего

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЭстрадный певец Витас
Эстрадный певец Витас - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певец Витас (Виталий Грачев) раскрыл детали конфликта с чиновником Султаном Джандиговым, произошедшего в караоке-баре 22 октября. Информация появилась в источнике Lisa.ru.
Артист заявил, что инцидент спровоцировал не он. Чиновник попросил спутниц Витаса спеть определенную песню и получил отказ.

"В определенный момент этот мужчина попросил девушек из моей компании спеть песню, которую заказал. Получив отказ, он сказал: "Я же оплатил заведение. Спойте песню, которую я хочу". Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам", – сообщил певец.

Однако через некоторое время Джандигов начал оскорблять прическу исполнителя. Он предлагал Витасу "выйти и разобраться по-мужски".

"Ссора стала разрастаться. Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик. У меня не было намерения причинить ему вред. Я опасался, что он меня ударит", – добавил исполнитель.

После случившегося на артиста завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее стало известно, что полиция начала проводить проверку конфликта между певцом и чиновником. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз.
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