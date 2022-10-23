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Полиция разбирается в конфликте с участием певца Витаса в караоке-клубе
Полиция разбирается в конфликте с участием певца Витаса в караоке-клубе - РИА Новости, 23.10.2022
Полиция разбирается в конфликте с участием певца Витаса в караоке-клубе
Московская полиция начала проверку после конфликта между двумя мужчинами в развлекательном заведении в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T19:50
2022-10-23T19:50
2022-10-23T20:53
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московская полиция начала проверку после конфликта между двумя мужчинами в развлекательном заведении в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.Ранее издание "МК" сообщало, что на певца Виталия Грачева (Витаса) написали заявление в полицию. По данным газеты, конфликт произошел в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице: в какой-то момент у Витаса с мужчиной за соседним столом завязался конфликт, который закончился применением баллончика. Издание уточнило, что у пострадавшего мужчины зафиксировали химический ожог глаз.По информации главка МВД, 22 октября в полицию обратился гражданин с сообщением, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице мужчина распылил ему в лицо раздражающее вещество."По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", — сказали в пресс-службе.
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происшествия, витас, москва
Шоубиз, Происшествия, Витас, Москва
19:50 23.10.2022 (обновлено: 20:53 23.10.2022)
Полиция разбирается в конфликте с участием певца Витаса в караоке-клубе
Полиция разбирается в конфликте с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московская полиция начала проверку после конфликта между двумя мужчинами в развлекательном заведении в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Ранее издание "МК" сообщало, что на певца Виталия Грачева (Витаса) написали заявление в полицию. По данным газеты, конфликт произошел в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице: в какой-то момент у Витаса с мужчиной за соседним столом завязался конфликт, который закончился применением баллончика. Издание уточнило, что у пострадавшего мужчины зафиксировали химический ожог глаз.
По информации главка МВД, 22 октября в полицию обратился гражданин с сообщением, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице мужчина распылил ему в лицо раздражающее вещество.
"По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", — сказали в пресс-службе.