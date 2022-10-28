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МИД Южной Кореи отрицает поставку оружия Украине - РИА Новости, 28.10.2022
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МИД Южной Кореи отрицает поставку оружия Украине
МИД Южной Кореи отрицает поставку оружия Украине - РИА Новости, 28.10.2022
МИД Южной Кореи отрицает поставку оружия Украине
Южная Корея настаивает, что оказывает гражданам Украины только гуманитарную помощь, позиция правительства касательно поддержки Украины неизменна, заявили РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:27
2022-10-28T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
южная корея
ситуация в днр и лнр
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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Южная Корея настаивает, что оказывает гражданам Украины только гуманитарную помощь, позиция правительства касательно поддержки Украины неизменна, заявили РИА Новости в МИД страны, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о поставках оружия через третьи страны."Наше правительство оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, позиция наша касательно поддержки Украины неизменна", - заявили в МИД Южной Кореи. Базовой позицией Сеула касательно помощи Украине является непредоставление ей летального оружия.Ранее, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, и это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Президент отметил, что имеются в виду косвенные поставки через Польшу. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению".Президент Южной Кореи в пятницу прокомментировал, что страна никогда не предоставляла Украине летальное оружие, но какая-либо помощь "в любом случае" является вопросом южнокорейского суверенитета."Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного. Но в любом случае, это вопрос нашего суверенитета, и я хотел бы, чтобы вы знали, что мы стараемся поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию", - заявил президент.Южная Корея ранее несколько раз отправляла гуманитарную помощь. Сеул обещал, что доведет общий объем оказанной помощи до 100 миллионов долларов. Поставлялись аптечки, маски и аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и другие предметы. Кроме того, министерство обороны дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки.Часть помощи была предоставлена через международные организации, такие как Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа.
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в мире, украина, южная корея, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Южная Корея, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:27 28.10.2022 (обновлено: 17:05 28.10.2022)
 
МИД Южной Кореи отрицает поставку оружия Украине

МИД Южной Кореи заявил, что не менял позицию относительно поддержки Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дорожное движение на одной из улиц Сеула. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Южная Корея настаивает, что оказывает гражданам Украины только гуманитарную помощь, позиция правительства касательно поддержки Украины неизменна, заявили РИА Новости в МИД страны, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о поставках оружия через третьи страны.
"Наше правительство оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, позиция наша касательно поддержки Украины неизменна", - заявили в МИД Южной Кореи. Базовой позицией Сеула касательно помощи Украине является непредоставление ей летального оружия.
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Ранее, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, и это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Президент отметил, что имеются в виду косвенные поставки через Польшу. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению".
Президент Южной Кореи в пятницу прокомментировал, что страна никогда не предоставляла Украине летальное оружие, но какая-либо помощь "в любом случае" является вопросом южнокорейского суверенитета.
"Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного. Но в любом случае, это вопрос нашего суверенитета, и я хотел бы, чтобы вы знали, что мы стараемся поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию", - заявил президент.
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Южная Корея ранее несколько раз отправляла гуманитарную помощь. Сеул обещал, что доведет общий объем оказанной помощи до 100 миллионов долларов. Поставлялись аптечки, маски и аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и другие предметы. Кроме того, министерство обороны дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки.
Часть помощи была предоставлена через международные организации, такие как Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа.
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