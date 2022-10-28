https://ria.ru/20221028/ubiytsa-1827532481.html

В Казани серийный насильник и убийца получил пожизненный срок

В Казани серийный насильник и убийца получил пожизненный срок - РИА Новости, 28.10.2022

В Казани серийный насильник и убийца получил пожизненный срок

Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы Игоря Птицина из Казани за серию изнасилований и убийств женщин, передает... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:52

2022-10-28T14:52

2022-10-28T14:52

происшествия

казань

россия

илдус нафиков

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы Игоря Птицина из Казани за серию изнасилований и убийств женщин, передает корреспондент РИА Новости."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить… окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал судья. Также маньяку назначили принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.Птицин обвинялся в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями "убийство", "покушение на убийство", "покушение на изнасилование", "насильственные действия сексуального характера". Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, лично представляющий в суде гособвинение, просил для обвиняемого именно пожизненное лишение свободы – высшую меру наказания в России.Как доказало следствие, в 2009-2017 годах 50-летний Птицин совершил в районе озера Глубокое, а также в Авиастроительном районе Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет. При этом трое потерпевших – молодая женщина и девушки 16 и 17 лет – были убиты. Четверым потерпевшим, которые подверглись нападениям, удалось выжить, но двое остались тяжело искалеченными.Одним из самых громких убийств Птицина стало убийство 17-летней девушки, тело которой было найдено в лесополосе возле озера Глубокое 19 августа 2011 года. По словам родственников, девушка загорала на пляже у озера, когда к ней стали приставать незнакомые молодые люди.Она собралась домой и позвонила другу, через полчаса он с приятелями приехал к озеру, однако она уже была мертва – с травмой головы и признаками сексуального насилия. Следствие задерживало по делу нескольких подозреваемых, однако их причастность к преступлению не была доказана.Спустя годы следователи-криминалисты с применением новейших методик провели исследования вещественных доказательств, имевшихся в деле об изнасиловании и убийстве 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани в 2009 году.В том числе, была проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, которая выявила на вещдоках присутствие биологических следов мужчины. После проверки по федеральной базе данных геномной информации они полностью совпали с биологическими следами Птицина, ранее изъятыми при проверке его на причастность к другому преступлению.Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Позднее он рассказал и о других совершенных преступлениях. Всего по ходу следствия было проведено около 100 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей – в совокупности это и позволило доказать вину маньяка.

https://ria.ru/20221028/delo-1827481274.html

https://ria.ru/20221003/srok-1821093922.html

https://ria.ru/20220923/pozhiznennoe-1818963116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, казань, россия, илдус нафиков, республика татарстан (татарстан)