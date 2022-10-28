https://ria.ru/20221028/twitter-1827671292.html

После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ

После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ

Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:03

2022-10-28T21:03

2022-10-28T21:19

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

сан-франциско

twitter

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg.Сотрудники выходят из офиса в Сан-Франциско, держа картонные коробки с вещами. Источники агентства сообщили, что в компании планируют собрание работников, при этом некоторые приглашение туда не получили.В соцсетях появилась информация, что из компании уволили всю команду дата-инженеров.Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявшего Twitter Парага Агравала уже уволили вместе с другими руководителями компании.Газета The Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет разорвать трудовые отношения с 75 процентами сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам бизнесмен эти сообщения опровергал.

https://ria.ru/20221028/tramp-1827667386.html

сан-франциско

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, twitter