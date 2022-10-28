https://ria.ru/20221028/twitter-1827671292.html
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ
Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:03
2022-10-28T21:03
2022-10-28T21:19
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
сан-франциско
twitter
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg.Сотрудники выходят из офиса в Сан-Франциско, держа картонные коробки с вещами. Источники агентства сообщили, что в компании планируют собрание работников, при этом некоторые приглашение туда не получили.В соцсетях появилась информация, что из компании уволили всю команду дата-инженеров.Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявшего Twitter Парага Агравала уже уволили вместе с другими руководителями компании.Газета The Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет разорвать трудовые отношения с 75 процентами сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам бизнесмен эти сообщения опровергал.
https://ria.ru/20221028/tramp-1827667386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Twitter
21:03 28.10.2022 (обновлено: 21:19 28.10.2022)
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ
Bloomberg: в Twitter начались сокращения после покупки компании предпринимателем Маском