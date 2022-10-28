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После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ
Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:03
2022-10-28T21:19
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
сан-франциско
twitter
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg.Сотрудники выходят из офиса в Сан-Франциско, держа картонные коробки с вещами. Источники агентства сообщили, что в компании планируют собрание работников, при этом некоторые приглашение туда не получили.В соцсетях появилась информация, что из компании уволили всю команду дата-инженеров.Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявшего Twitter Парага Агравала уже уволили вместе с другими руководителями компании.Газета The Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет разорвать трудовые отношения с 75 процентами сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам бизнесмен эти сообщения опровергал.
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Twitter
21:03 28.10.2022 (обновлено: 21:19 28.10.2022)
 
После покупки Twitter Маском начались сокращения, передают СМИ

Bloomberg: в Twitter начались сокращения после покупки компании предпринимателем Маском

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском, передает агентство Bloomberg.
Сотрудники выходят из офиса в Сан-Франциско, держа картонные коробки с вещами. Источники агентства сообщили, что в компании планируют собрание работников, при этом некоторые приглашение туда не получили.
В соцсетях появилась информация, что из компании уволили всю команду дата-инженеров.
Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявшего Twitter Парага Агравала уже уволили вместе с другими руководителями компании.
Газета The Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет разорвать трудовые отношения с 75 процентами сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам бизнесмен эти сообщения опровергал.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 20:37
Трамп заявил, что останется в соцсети Truth и пожелал удачи Маску
 
В миреТехнологииИлон МаскПараг АгравалСан-ФранцискоTwitter
 
 
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