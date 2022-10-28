https://ria.ru/20221028/twitter-1827593625.html
Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском - РИА Новости, 28.10.2022
Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Экс-президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском заявил, что очень рад тому, что соцсеть теперь в руках вменяемых... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:03
2022-10-28T17:03
2022-10-28T17:03
в мире
дональд трамп
илон маск
сша
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском заявил, что очень рад тому, что соцсеть теперь в руках вменяемых людей.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.Ранее в СМИ появилась информация, Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию."Я очень рад, что Тwitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth.По его словам, теперь компании предстоит избавиться от ботов и фейковых аккаунтов, которые сильно вредили соцсети. Трамп заявил, что таким образом соцсеть станет меньше, но лучше. В конце сообщения, впрочем, экс-президент признался в любви именно своей социальной сети Truth.
https://ria.ru/20221028/mask-1827541608.html
https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_124d922b07aedb35719f3f739d407279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, илон маск, сша, twitter
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Twitter
Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Трамп заявил, что очень рад тому, что Twitter теперь в руках "вменяемых людей"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском заявил, что очень рад тому, что соцсеть теперь в руках вменяемых людей.
Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
Ранее в СМИ появилась информация, Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.
"Я очень рад, что Тwitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth.
По его словам, теперь компании предстоит избавиться от ботов и фейковых аккаунтов, которые сильно вредили соцсети. Трамп заявил, что таким образом соцсеть станет меньше, но лучше. В конце сообщения, впрочем, экс-президент признался в любви именно своей социальной сети Truth.