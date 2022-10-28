https://ria.ru/20221028/twitter-1827593625.html

Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском

Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском - РИА Новости, 28.10.2022

Трамп прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском

Экс-президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском заявил, что очень рад тому, что соцсеть теперь в руках вменяемых... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:03

2022-10-28T17:03

2022-10-28T17:03

в мире

дональд трамп

илон маск

сша

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском заявил, что очень рад тому, что соцсеть теперь в руках вменяемых людей.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.Ранее в СМИ появилась информация, Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию."Я очень рад, что Тwitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth.По его словам, теперь компании предстоит избавиться от ботов и фейковых аккаунтов, которые сильно вредили соцсети. Трамп заявил, что таким образом соцсеть станет меньше, но лучше. В конце сообщения, впрочем, экс-президент признался в любви именно своей социальной сети Truth.

https://ria.ru/20221028/mask-1827541608.html

https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дональд трамп, илон маск, сша, twitter