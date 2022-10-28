https://ria.ru/20221028/twitter-1827394693.html

Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию

Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию - РИА Новости, 28.10.2022

Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию

Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:40

2022-10-28T03:40

2022-10-28T04:44

twitter

илон маск

экономика

технологии

в мире

сан-франциско

параг агравал

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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец."Теперь Маск глава Twitter", — подчеркивается в сообщении.Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, как ожидалось, должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.В среду Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе — второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска — "главного по Твитам". Это выражение в английском сленге также означает "главного дурака".

https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html

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