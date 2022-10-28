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Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию - РИА Новости, 28.10.2022
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Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию
Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию - РИА Новости, 28.10.2022
Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию
Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:40
2022-10-28T04:44
twitter
илон маск
экономика
технологии
в мире
сан-франциско
параг агравал
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец."Теперь Маск глава Twitter", — подчеркивается в сообщении.Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, как ожидалось, должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.В среду Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе — второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска — "главного по Твитам". Это выражение в английском сленге также означает "главного дурака".
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twitter, илон маск, экономика, технологии, в мире, сан-франциско, параг агравал
Twitter, Илон Маск, Экономика, Технологии, В мире, Сан-Франциско, Параг Агравал
03:40 28.10.2022 (обновлено: 04:44 28.10.2022)
 
Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию

СМИ: Маск возглавил Twitter, а прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.

"Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", — передает телеканал.

В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец.
"Теперь Маск глава Twitter", — подчеркивается в сообщении.
Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, как ожидалось, должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.
В среду Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе — второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска — "главного по Твитам". Это выражение в английском сленге также означает "главного дурака".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:26
Маск назвал причину покупки Twitter
 
TwitterИлон МаскЭкономикаТехнологииВ миреСан-ФранцискоПараг Агравал
 
 
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