https://ria.ru/20221028/tsukerberg-1827483473.html

Состояние Цукерберга за год упало на сто миллиардов долларов

Состояние Цукерберга за год упало на сто миллиардов долларов - РИА Новости, 28.10.2022

Состояние Цукерберга за год упало на сто миллиардов долларов

Состояние основателя компании Meta Platforms* Марка Цукерберга упало по итогам четверга на 11 миллиардов долларов после разочаровавшего инвесторов финотчета... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:23

2022-10-28T13:23

2022-10-28T13:34

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Состояние основателя компании Meta Platforms* Марка Цукерберга упало по итогам четверга на 11 миллиардов долларов после разочаровавшего инвесторов финотчета компании, а чуть более чем за год предприниматель "обеднел" на 100 миллиардов долларов, следует из данных Forbes и ресурса издания Forbes Real-Time.Стоимость акций Meta* обвалилась по итогам торгов четверга на 24,6% - до 97,97 доллара за акцию. Компания сообщила о сильном сокращении своей чистой прибыли как за первые девять месяцев года, так и за третий квартал. Кроме того, рост числа активных пользователей соцсети Facebook* оказался меньше прогнозов аналитиков.По данным Forbes Real-Time состояние Цукерберга на этом фоне упало на 11,1 миллиарда долларов (23,6%) – до 36 миллиардов. В общем списке богатейших людей основатель Meta* опустился на 29 место с 25 позиции.В сентябре прошлого года стоимость акций Meta* достигала рекордного значения в 382,96 доллара за ценную бумагу. Тогда, по данным Forbes, богатство Цукерберга насчитывало 136,4 миллиарда долларов. Таким образом, чуть больше чем за год он "обеднел" на 100 миллиардов долларов.Компания Facebook* 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221026/shtraf-1826831348.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, экономика, марк цукерберг, facebook, forbes, сша