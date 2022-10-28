https://ria.ru/20221028/trebovaniya-1827687293.html

Постпред в Вене назвал требование репараций Польши от России "скромными"

Постпред в Вене назвал требование репараций Польши от России "скромными" - РИА Новости, 28.10.2022

Постпред в Вене назвал требование репараций Польши от России "скромными"

Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал "относительно скромными" адресованные РФ требования Польши возместить "военные потери" в период Второй мировой... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:42

2022-10-28T23:42

2022-10-28T23:42

в мире

польша

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал "относительно скромными" адресованные РФ требования Польши возместить "военные потери" в период Второй мировой войны.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Также Польша подготовит расчет военных потерь в период Второй мировой, возмещения которых потребует от России. В МИД РФ заявляли, что претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий. Там отметили также, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму". В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом."Относительно скромные требования. Они могли бы попросить 3 триллиона долларов. Результат был бы примерно таким же", - написал Ульянов в Twitter.

https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html

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Евгения Нефедова

в мире, польша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), вторая мировая война (1939-1945)