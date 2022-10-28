https://ria.ru/20221028/tramp-1827400115.html
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:47
2022-10-28T06:47
2022-10-28T06:47
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.Глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
https://ria.ru/20221028/twitter-1827394693.html
https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Twitter
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа
WSJ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами Маска восстановить аккаунт Трампа
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает
газета Wall Street Journal.
Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.
Глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".
По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.