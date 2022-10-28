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СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа - РИА Новости, 28.10.2022
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СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:47
2022-10-28T06:47
в мире
технологии
дональд трамп
илон маск
сша
twitter
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.Глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
https://ria.ru/20221028/twitter-1827394693.html
https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Twitter
06:47 28.10.2022
 
СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа

WSJ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами Маска восстановить аккаунт Трампа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
03:40
Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию
Глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".
По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:26
Маск назвал причину покупки Twitter
 
В миреТехнологииДональд ТрампИлон МаскСШАTwitter
 
 
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