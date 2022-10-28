https://ria.ru/20221028/tramp-1827400115.html

СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа

СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа - РИА Новости, 28.10.2022

СМИ: рекламодатели Twitter обеспокоены планами восстановить аккаунт Трампа

Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:47

2022-10-28T06:47

2022-10-28T06:47

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илон маск

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.Глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.

https://ria.ru/20221028/twitter-1827394693.html

https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html

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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, сша, twitter