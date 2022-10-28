https://ria.ru/20221028/tramp-1827399974.html

Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter

Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter - РИА Новости, 28.10.2022

Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T06:38

2022-10-28T06:38

2022-10-28T06:38

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технологии

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта уже в понедельник.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.

https://ria.ru/20221028/twitter-1827394693.html

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в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter