https://ria.ru/20221028/tramp-1827399974.html
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter - РИА Новости, 28.10.2022
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter
Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T06:38
2022-10-28T06:38
2022-10-28T06:38
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта уже в понедельник.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
https://ria.ru/20221028/twitter-1827394693.html
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в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Twitter
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter и заявил о возможном восстановлении аккаунта
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта уже в понедельник.
Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.
"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.
Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.