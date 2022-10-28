https://ria.ru/20221028/telegram-1827606382.html

Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS

Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS - РИА Новости, 28.10.2022

Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS

Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:32

технологии

павел дуров

apple

евросоюз

telegram (приложение)

apple ios

индия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров."К сожалению, мы получили сообщение от Apple, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия без уплаты 30% налога в пользу Apple. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Также в своем сообщении Дуров заявил, что произошедшее является "еще одним примером того, как монополия стоимостью в триллионы долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке в ущерб миллионам пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент".Основатель Telegram выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры против политики Apple.Ранее авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент. Публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр. Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, однако сообщается, что функция пока находится в стадии тестирования.

https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

https://ria.ru/20221026/usb-c-1826846960.html

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технологии, павел дуров, apple, евросоюз, telegram (приложение), apple ios, индия