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Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS - РИА Новости, 28.10.2022
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Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS - РИА Новости, 28.10.2022
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS
Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
технологии
павел дуров
apple
евросоюз
telegram (приложение)
apple ios
индия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров."К сожалению, мы получили сообщение от Apple, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия без уплаты 30% налога в пользу Apple. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Также в своем сообщении Дуров заявил, что произошедшее является "еще одним примером того, как монополия стоимостью в триллионы долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке в ущерб миллионам пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент".Основатель Telegram выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры против политики Apple.Ранее авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент. Публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр. Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, однако сообщается, что функция пока находится в стадии тестирования.
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технологии, павел дуров, apple, евросоюз, telegram (приложение), apple ios, индия
Технологии, Павел Дуров, Apple, Евросоюз, Telegram (приложение), Apple iOS, Индия
17:32 28.10.2022
 
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS

Telegram убрал возможность публиковать платный контент для iOS из-за недовольства Apple

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
"К сожалению, мы получили сообщение от Apple, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия без уплаты 30% налога в пользу Apple. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
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Также в своем сообщении Дуров заявил, что произошедшее является "еще одним примером того, как монополия стоимостью в триллионы долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке в ущерб миллионам пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент".
Основатель Telegram выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры против политики Apple.
Ранее авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент. Публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр. Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, однако сообщается, что функция пока находится в стадии тестирования.
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ТехнологииПавел ДуровAppleЕвросоюзTelegram (приложение)Apple iOSИндия
 
 
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