https://ria.ru/20221028/telegram-1827606382.html
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS - РИА Новости, 28.10.2022
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS
Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
технологии
павел дуров
apple
евросоюз
telegram (приложение)
apple ios
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров."К сожалению, мы получили сообщение от Apple, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия без уплаты 30% налога в пользу Apple. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Также в своем сообщении Дуров заявил, что произошедшее является "еще одним примером того, как монополия стоимостью в триллионы долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке в ущерб миллионам пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент".Основатель Telegram выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры против политики Apple.Ранее авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент. Публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр. Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, однако сообщается, что функция пока находится в стадии тестирования.
https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html
https://ria.ru/20221026/usb-c-1826846960.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, apple, евросоюз, telegram (приложение), apple ios, индия
Технологии, Павел Дуров, Apple, Евросоюз, Telegram (приложение), Apple iOS, Индия
Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS
Telegram убрал возможность публиковать платный контент для iOS из-за недовольства Apple
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил
основатель Telegram Павел Дуров.
"К сожалению, мы получили сообщение от Apple, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия без уплаты 30% налога в пользу Apple. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Также в своем сообщении Дуров заявил, что произошедшее является "еще одним примером того, как монополия стоимостью в триллионы долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке в ущерб миллионам пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент".
Основатель Telegram выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС
, Индии
и других странах начнут принимать меры против политики Apple.
Ранее авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент. Публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр. Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, однако сообщается, что функция пока находится в стадии тестирования.