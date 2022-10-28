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Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку

Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку - РИА Новости, 28.10.2022

Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку

Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:51

2022-10-28T10:51

2022-10-28T10:54

иркутск

су-30

крушение су-30 в иркутске

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

иркутская область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах, оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Оба черных ящика Су-30 - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что бортовые самописцы Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки. По его словам, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец не разрушились из-за "нормальной перегрузки".В минувшее воскресенье, 23 октября, истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал. По одной из версий, экипаж мог потерять сознание в полете из-за азота в кислородных баллонах.

иркутск

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Кирилл Волков

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