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Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку - РИА Новости, 28.10.2022
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Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку
Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку - РИА Новости, 28.10.2022
Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку
Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:51
2022-10-28T10:54
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
иркутская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах, оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Оба черных ящика Су-30 - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что бортовые самописцы Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки. По его словам, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец не разрушились из-за "нормальной перегрузки".В минувшее воскресенье, 23 октября, истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал. По одной из версий, экипаж мог потерять сознание в полете из-за азота в кислородных баллонах.
иркутск
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иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске, происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), иркутская область
Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске, Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Иркутская область
10:51 28.10.2022 (обновлено: 10:54 28.10.2022)
 
Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 отвезли в Люберцы на расшифровку

Состояние черных ящиков разбившегося в Иркутске Су-30 назвали удовлетворительным

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Су-30 в Иркутске
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах, оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Оба черных ящика Су-30 - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что бортовые самописцы Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки. По его словам, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец не разрушились из-за "нормальной перегрузки".
В минувшее воскресенье, 23 октября, истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал. По одной из версий, экипаж мог потерять сознание в полете из-за азота в кислородных баллонах.
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

Сотрудники полиции и Росгвардии работают на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

Сотрудники полиции рядом с обломками самолета Су-30 в Иркутске
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

Последствия крушения Су-30 в Иркутске
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

Машина, пострадавшая в результате крушения самолета Су-30 в Иркутске
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

Сотрудники полиции и Росгвардии дежурят у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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ИркутскСу-30Крушение Су-30 в ИркутскеПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Иркутская область
 
 
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