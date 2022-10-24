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Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 24.10.2022
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
Истребитель Су-30 в воскресенье вечером упал на дом в Иркутске. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. Обстановка на месте аварии — в фотоленте... РИА Новости, 24.10.2022
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иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
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Истребитель Су-30 в воскресенье вечером упал на дом в Иркутске. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. Обстановка на месте аварии — в фотоленте Ria.ru.
иркутск
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фото, фото, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске, полиция
Фото, Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске, Полиция
12:33 24.10.2022 (обновлено: 13:06 24.10.2022)
 

Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске

Читать ria.ru в
Истребитель Су-30 в воскресенье вечером упал на дом в Иркутске. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. Обстановка на месте аварии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

Сотрудники полиции и Росгвардии работают на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

Сотрудники полиции рядом с обломками самолета Су-30 в Иркутске
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

Последствия крушения Су-30 в Иркутске
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

Машина, пострадавшая в результате крушения самолета Су-30 в Иркутске
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

Сотрудники полиции и Росгвардии дежурят у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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