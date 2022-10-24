https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html

Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске

Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 24.10.2022

Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске

Истребитель Су-30 в воскресенье вечером упал на дом в Иркутске. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. Обстановка на месте аварии — в фотоленте... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:33

2022-10-24T12:33

2022-10-24T13:06

фото

иркутск

су-30

крушение су-30 в иркутске

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826217280_0:247:2251:1513_1920x0_80_0_0_9fe3e6bd4549e9df864c71ebbac7c554.jpg

Истребитель Су-30 в воскресенье вечером упал на дом в Иркутске. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. Обстановка на месте аварии — в фотоленте Ria.ru.

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске, полиция