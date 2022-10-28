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В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК

В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК - РИА Новости, 28.10.2022

В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК

Трубопровод Keystone XL мог бы стать страховкой для Штатов против России и ОПЕК, если бы президент США Джо Байден не запретил его строительство, заявил... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:29

2022-10-28T19:29

2022-10-28T19:42

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цены на нефть

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Трубопровод Keystone XL мог бы стать страховкой для Штатов против России и ОПЕК, если бы президент США Джо Байден не запретил его строительство, заявил журналист Forbes Роберт Рапир."США быстро исчерпывают свой стратегический нефтяной резерв и теперь умоляют Саудовскую Аравию и ОПЕК не сокращать добычу нефти. Это результат непреднамеренных, но предсказуемых последствий энергетической политики США", — написал автор.По мнению Рапира, противодействие строительству Keystone XL подорвало энергетическую безопасность США. Газопровод стал жертвой политики по борьбе с изменением климата, которую вела администрации Байдена, напомнил он.В статье подчеркивается факт, что Keystone XL мог бы использоваться для прокачки в США нефти из Канады в объеме, превышающем поставки из России или Саудовской Аравии. Это было бы практически эквивалентно объему нефти, полученному от ОПЕК в прошлом году."Это означает, что Keystone XL ослабил бы переговорные позиции ОПЕК и России, когда дело дошло бы до удержания нефти на рынке, а также по вопросу антироссийских санкций", — считает Рапир. По его мнению, если бы к настоящему моменту трубопровод был уже построен, то он, возможно, не решил бы проблемы Вашингтона с Эр-Риядом и Москвой полностью, но уменьшил бы их влияние на рынке.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление "черного золота" из России на фоне ее противостояния с Западом.

https://ria.ru/20221028/potolok-1827567742.html

https://ria.ru/20221025/neft-1826743553.html

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россия

саудовская аравия

сша

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в мире, цены на нефть, россия, саудовская аравия, сша, евросоюз, опек, forbes