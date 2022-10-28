19:29 28.10.2022 (обновлено: 19:42 28.10.2022)
В США заявили о серьезной ошибке при "сдерживании" России и ОПЕК
Обозреватель Forbes назвал отказ США от газопровода Keystone XL ошибкой в борьбе с Россией
© AP Photo / Nati HarnikТабличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
© AP Photo / Nati Harnik
Табличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Трубопровод Keystone XL мог бы стать страховкой для Штатов против России и ОПЕК, если бы президент США Джо Байден не запретил его строительство, заявил журналист Forbes Роберт Рапир.
"США быстро исчерпывают свой стратегический нефтяной резерв и теперь умоляют Саудовскую Аравию и ОПЕК не сокращать добычу нефти. Это результат непреднамеренных, но предсказуемых последствий энергетической политики США", — написал автор.
По мнению Рапира, противодействие строительству Keystone XL подорвало энергетическую безопасность США. Газопровод стал жертвой политики по борьбе с изменением климата, которую вела администрации Байдена, напомнил он.
В статье подчеркивается факт, что Keystone XL мог бы использоваться для прокачки в США нефти из Канады в объеме, превышающем поставки из России или Саудовской Аравии. Это было бы практически эквивалентно объему нефти, полученному от ОПЕК в прошлом году.
"Это означает, что Keystone XL ослабил бы переговорные позиции ОПЕК и России, когда дело дошло бы до удержания нефти на рынке, а также по вопросу антироссийских санкций", — считает Рапир.
По его мнению, если бы к настоящему моменту трубопровод был уже построен, то он, возможно, не решил бы проблемы Вашингтона с Эр-Риядом и Москвой полностью, но уменьшил бы их влияние на рынке.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление "черного золота" из России на фоне ее противостояния с Западом.