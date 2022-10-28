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Матвиенко назвала формат СНГ по-прежнему актуальным и дееспособным
Матвиенко назвала формат СНГ по-прежнему актуальным и дееспособным - РИА Новости, 28.10.2022
Матвиенко назвала формат СНГ по-прежнему актуальным и дееспособным
Прошедшие с момента образования СНГ десятилетия показали, что, несмотря на скептические прогнозы, формат содружества оказался востребованным и жизнеспособным,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:03
2022-10-28T12:03
2022-10-28T13:09
политика
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Прошедшие с момента образования СНГ десятилетия показали, что, несмотря на скептические прогнозы, формат содружества оказался востребованным и жизнеспособным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Многие скептики предрекали, что СНГ - это структура, которая со временем отомрет, уйдёт в прошлое, но жизнь показала обратное - формат Содружества независимых государств оказался жизнеспособным, дееспособным и востребованным", - сказала она на брифинге по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, прошедшей в Самарканде.По мнению спикера, о дееспособности и востребованности свидетельствуют как результаты встреч глав-государств Содружества и те договорённости, которые там достигаются, так и формат председателей правительств СНГ, где решаются конкретные вопросы развития экономического сотрудничества и взаимодействия. Значимость этого формата подтверждает и работа МПА СНГ, отметила Матвиенко."Сегодня, в период глобальной трансформации миропорядка, консолидирующая роль МПА на обширном пространстве Содружества как никогда велика", - заявила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, снг, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, СНГ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
12:03 28.10.2022 (обновлено: 13:09 28.10.2022)
Матвиенко назвала формат СНГ по-прежнему актуальным и дееспособным
Матвиенко считает, что формат СНГ остается жизнеспособным и востребованным
САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Прошедшие с момента образования СНГ десятилетия показали, что, несмотря на скептические прогнозы, формат содружества оказался востребованным и жизнеспособным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Многие скептики предрекали, что СНГ - это структура, которая со временем отомрет, уйдёт в прошлое, но жизнь показала обратное - формат Содружества независимых государств оказался жизнеспособным, дееспособным и востребованным", - сказала она на брифинге по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, прошедшей в Самарканде
.
По мнению спикера, о дееспособности и востребованности свидетельствуют как результаты встреч глав-государств Содружества и те договорённости, которые там достигаются, так и формат председателей правительств СНГ, где решаются конкретные вопросы развития экономического сотрудничества и взаимодействия. Значимость этого формата подтверждает и работа МПА СНГ, отметила Матвиенко.
"Сегодня, в период глобальной трансформации миропорядка, консолидирующая роль МПА на обширном пространстве Содружества как никогда велика", - заявила она.