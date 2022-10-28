https://ria.ru/20221028/sng-1827433938.html

В Астане премьеры стран СНГ подписали ряд международных соглашений

В Астане премьеры стран СНГ подписали ряд международных соглашений - РИА Новости, 28.10.2022

В Астане премьеры стран СНГ подписали ряд международных соглашений

Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Астане в пятницу подписал ряд международных соглашений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:13

2022-10-28T11:13

2022-10-28T11:13

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Астане в пятницу подписал ряд международных соглашений, передает корреспондент РИА Новости.Нынешнее заседание Совета глав правительств стало 80-м с начала работы СНГ 8 декабря 1991 года и вторым в текущем году. В 2022 году в Содружестве председательствует Казахстан.Ранее сообщалось, что по итогам заседания предполагается подписание пакета международных соглашений и документов. Так, в частности, планировалось подписание соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Кроме того, на заседании должны принять межгосударственную радионавигационную программу на 2023-2026 годы, утвердить концепцию научно-технического и технологического сотрудничества, а также план мероприятий по ее реализации, рассмотреть вопросы формирования цифровой трансформации отраслей химического комплекса.Также сообщалось, что планируется подписание плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы и рассмотрение плана мероприятий по проведению в 2023 году в Содружестве года русского языка как языка межнационального общения.Помимо этого, участники заседания должны принять решения по финансово-бюджетной деятельности СНГ, в том числе в части финансирования в 2023 году объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества и межгоспрограммы повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей.В целях выполнения межгоспрограммы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года запланировано принятие положений о порядке аккредитации, условиях участия в ней юридических и физических лиц, а также об операторе - Фонде развития центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково".

https://ria.ru/20221028/mishustin-1827407711.html

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