https://ria.ru/20221028/shaevich-1827525835.html

Раввин Шаевич: такого не было даже во время Холодной войны

Раввин Шаевич: такого не было даже во время Холодной войны - РИА Новости, 28.10.2022

Раввин Шаевич: такого не было даже во время Холодной войны

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Адольф Шаевич, который еще в 1989 году был избран главным... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:00

2022-10-28T16:00

2022-10-28T17:39

интервью

россия

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адольф шаевич

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религия

интервью - религия и мировоззрение

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Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Адольф Шаевич, который еще в 1989 году был избран главным раввином СССР, в пятницу отмечает свое 85-летие. В день своего рождения он поделился в интервью РИА Новости взглядами на опасность ядерной войны, спецоперацию и дело защиты родины с оружием в руках, противостояние России и Запада, и рассказал о том, как евреи молятся за благополучие человечества и России.– Адольф Соломонович, вы были главным раввином Советского Союза, потом – России. Как за это время изменилась страна и жизнь общины?– По-настоящему религиозная жизнь началась в новой России с началом горбачевской перестройки. В советское время все буквально умирало – государство уже практически и не боролось с религией, потому что все умирало. Такая мощная, крупнейшая конфессия, как православие, тоже уходила: молодое поколение приходило в церковь в редких случаях, по праздникам, может быть, не зная, по какому поводу и для чего этот праздник. А уж что говорить о мусульманах и уж тем более иудеях? В стране не было никаких институтов кроме синагоги, а синагоги превращались в общественные клубы, в которые приходили узнавать новости. В Московской синагоге собирались каждую субботу несколько тысяч человек, они обменивались новостями, не заходя даже в синагогу.Конечно, все умирало: ничего не было, даже школ. Возрождение началось в новой России: перестройка дала толчок, а уж в новой России государство повернулось лицом к конфессиям, и не просто повернулось, а появились нормальные партнерские отношения – и все пошло как надо. И все уже зависело от нас самих, а не от каких-то внешних обстоятельств.– Как вы отметите юбилей? О чем особенно будете просить Всевышнего?– Молитвы у нас канонические, хотя особенные и не возбраняются. Буду просить Всевышнего о здоровье: все наши молитвы начинаются с благодарности, и, естественно, моя благодарность Всевышнему, что я дожил до такого преклонного возраста. Многие мои коллеги и знакомые, к сожалению, ушли намного раньше, но вот – моя благодарность Всевышнему, что он дал мне такую возможность. Видно, что-то я еще не выполнил из его заданий, и у меня есть еще возможность что-то сделать.– На недавнем пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС) вы рассказали, как молитесь за Россию и ее успех. Вы – единственный раввин, который регулярно выступал на ВРНС, и единственный, который высказывался о специальной военной операции. Почему, на ваш взгляд, другим раввинам трудно высказаться публично о своей позиции, о поддержке своей родины?– Мне трудно сказать, сейчас между нами нет такого сильного общения – все от случая к случаю. На последнем Соборе в прекрасном своем вступительном слове патриарх Кирилл говорил о важности традиций: как страна должна соблюдать традиции, как они помогают жить. А у нас традиция уходит глубоко в тысячелетия, и как раз неделю назад мы отпраздновали цикл новогодних праздников, тяжелых поначалу – как бы предстали на суд перед Всевышним, покаялись в грехах, попросили прощения. Закончился праздник очень веселым праздником кущей, когда евреи перебираются из своих жилищ во временные, не очень внешне защищенные жилища (Суккот, или "праздник шалашей" – один из главных праздников в иудаизме, установленный в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную – ред.). Но это все – под защитой Бога, это все традиция, которая была во время 40-летнего путешествия по пустыне. Именно Всевышний охранял евреев все эти 40 лет, и не нужно рассказывать даже, какие там были условия. Но дело не в этом: когда существовали Первый и Второй храм, в эти праздничные дни кущей приносились жертвы за 70 тогда известных народов мира, и только одна жертва – за благосостояние Израиля. Сегодня нет этой традиции, нет храма и жертвоприношений, но мы молимся за благополучие человечества. Но самая важная молитва за нас, живущих в России, конечно, за благополучие и процветание России: чтобы Всевышний защитил ее и от внутренних, и от внешних врагов.– А как в этом контексте вы смотрите на причины нынешней специальной военной операции, как происходящее коррелирует с представлениями о любви к Богу, ближнему, отечеству?– Ни в каких условиях нельзя забывать, что все мы, независимо от конфессиональной принадлежности, и даже те, кто не исповедует никакой религии, все равно дети Бога, и надо делать все для того, чтобы находить пути решения любых конфликтных ситуаций. Чем меньше кровопролития – тем лучше, и мы молимся, чтобы нашлись с помощью Всевышнего какие-то взаимоприемлемые для враждующих сторон пути, и надеемся, что это в ближайшее время это произойдет.– Недавно стало известно, что в России есть случаи отказа мобилизованных протестантов брать в руки оружие по религиозным причинам. Является ли для иудаизма война абсолютным грехом? Бывают ли случаи, когда она оправдана, и нужно ли военнослужащим, отдающим или исполняющим приказ, каяться в убийстве противника?– Нет, в иудаизме нет запрета брать оружие во время военных действий. Если государству угрожает опасность, о чем говорить? Израиль с первого дня своего существования находится в военной опасности: соседи не самые добрые, увы, окружают. Наверное, нет аналогов израильской армии, чтобы все – и мужчины, и женщины – проходили специально военную службу.Это святое дело – защищать родину, о чем говорить. Проблемы у протестантов, конечно, были и в Советском Союзе, я знаю даже некоторых людей, которые отсидели, потому что отказывались служить. Но это религиозные принципы, которых они придерживались, и они достойны уважения. В иудаизме этого нет: если надо защищать, то это святое дело. Есть какие-то причины, по которым освобождались от военной службы – когда у человека нет достаточно храбрости для участия в военных действиях, делали ему снисхождение, если он женился, и еще ребенок у него не появился. Сегодня, конечно, все по-другому, но такие вещи существовали. Но сегодня достаточное количество людей служит в армии: все-таки технологии изменились. Уже не требуется такого большого количества людей для участия.– Понятна необходимость борьбы с фашизмом, борьбы за справедливость. Но когда речь идет только о геополитике, противостоянии держав – насколько здесь могут быть оправданы боевые действия?– Нужно все-таки быть более глубоко погруженным в эти дела, потому что наверняка многие вещи нам неизвестны и непонятны. Нам неизвестно, почему совершаются многие вещи, с позиций обычного человеческого разума многие вещи не воспринимаются. Нужно обладать более широкой информацией. Для обыкновенного обывателя не все понятно, почему в XXI веке происходит такое не дипломатическое противостояние. Были очень серьезные моменты в истории Советского Союза, мы все росли в противостоянии с Западом, с Америкой, но все-таки до такого не доходило, и не понятна основная глобальная цель этой тяжелейшей ситуации буквально для всех. Во всяком случае, из общения с большим количеством своих прихожан и знакомых, могу сказать, что многие задаются вопросом: кому стало лучше? Когда станет лучше? Ради чего все это делается? Очевидно, что это не всем понятно, и в этом большая сложность.– Спрашивают ли ваши прихожане, что делать, если иудей непосредственно участвует в СВО? Что делать, если люди задумываются о том, что их единоверцы воюют на противоположной стороне? Как отвечает раввин на эти вопросы?– Нет, таких вопросов нет. Мы обратились к мэру нашему с просьбой, чтобы дали отсрочку от призыва нашим студентам иешивы. С таким же общим письмом мы на Межрелигиозном совете под руководством патриарха обратились к президенту, чтобы освободили от призыва священнослужителей всех конфессий. А так ни разу не обсуждалось ни участие, ни неучастие.– В том числе от участия в боевых действиях на противоположной стороне?– Нет, не было таких разговоров.– Как развивается жизнь еврейских общин в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области, которые присоединились к РФ? Все ли у них благополучно, и как вы оцениваете их будущее?– Вы знаете, у нас особых контактов не было и до СВО. Как распался Советский Союз, независимые государства создали свои органы. Контакты были, но с Киевом, а с отдельными городами особых контактов не было. Честно говоря, никто не обращался с Донбасса: мы просто оказывали, как и все основные конфессии, помощь, независимо от национальной принадлежности – беженцам, нуждающимся. В этом мы участвовали. А вот от общины никто к нам не обращался. Даже не знаю, какова там ситуация, потому что контактов не было на протяжении всего этого времени.– Какие усилия от людей доброй воли нужны для преодоления конфликтов, которые сейчас существуют?– Здесь много зависит от руководства стран. Я скажу свою точку зрения, и, может быть, я ошибаюсь, но есть масса заинтересованных в том, чтобы конфликт продолжался. Особенно военные – специалисты, военная промышленность. Для них это жизнь – звездочки, награды…И с той, и с другой стороны. Для большинства же желательно завершить все миром и прекратить любые военные действия. Искать любые пути для того, чтобы закончить все мирным путем.– Опасаетесь ли вы или ваши прихожане того, что нынешний конфликт дорастет до третьей мировой войны, ядерной войны? Есть ли способ это предотвратить?– Конечно, да. О ядерной войне говорят постоянно. И тогда уже все, конец. Не дай Бог! Но все-таки мы верим в разум обеих противодействующих сторон – что до этого не дойдет. Не такая уж критическая ситуация, чтобы применять ядерное оружие сегодня – до этого не дойдет, не думаю. Но об этом много говорят, это постоянная тема. Как избежать ядерной войны, это действительно очень многих беспокоит.– Как вы думаете, может ли еврейская община во всем мире, в том числе, России и Израиле, повлиять на примирение, хотя бы чтобы прекратились военные поставки?– Нет, конечно. В небольшом Израиле такое количество партий, что нет единства в принятии решений, об этом нет даже речи. Правительство меняется раз в полгода, выборы одни за другими… Нет, таких влиятельных сил нет, конечно. К сожалению, никак повлиять невозможно на это. Сегодня одно решение принимается, завтра другим правительством оно отменяется. К сожалению, стабильности нет, и это вредит общей ситуации.– Госдума приняла в первом чтении закон об ограничении пропаганды ЛГБТ. Как вы бы оценили этот закон? Допустимо ли в таком формате запрета на определенные фильмы и книги продвижение традиционных ценностей?– Насчет ЛГБТ это идет еще с советских времен. Мы постоянно обсуждали это на Межрелигиозном совете, и были едины в этом плане. Когда начались эти митинги, "парады гордости" по всей в Америке и Европе, Лужков, тогдашний мэр, категорически запретил это, и мы его поддержали. Мы всегда выступали против этого.Что касается запретов фильмов и литературы, то я не уверен, что это правильно. Все-таки когда человек получает хорошее воспитание, его невозможно испортить ни плохой книгой, ни плохим фильмом. Он сам насмотрелся, как и многие мои прихожане, всего, что можно было – и это не повлияло на их мировоззрение.Своим телом можешь распоряжаться как хочешь, но какие парады гордости, о чем речь, чем гордиться? Тем более для религиозного человека четко написано, что это – скотоложество, мужеложество – преступление перед Всевышним. Поэтому здесь все должно быть четко.– Удалось ли в России построить взаимодействие между конфессиями?– Да, конечно. Межрелигиозный совет существует более 20 лет, он был создан еще по инициативе патриарха Алексия, который долгие годы его возглавлял, а сегодня его курирует патриарх Кирилл. Мы постоянно собирались, обсуждали общие проблемы, которые волнуют не просто религиозные общины, а всех живущих в России, искали приемлемые пути их решения. Это такой способ – сидя за столом и глядя в глаза друг другу говорить о том, что тебя волнует. Это лучше, чем распускать сплетни, жаловаться… И евреи, и православные, и мусульмане, и буддисты обсуждали свои проблемы и принимали устраивающие всех решения. Наша благодарность за эту инициативу Русской православной церкви: у них больше возможностей, и они многое берут на себя, и мы поддерживаем это. Совет дает возможность находить мирные пути взаимодействия.– Вас уже множество раз поздравляли, и желали множество вещей. Сбылось ли что-то из этого?– Конечно, начиная с 50 лет. Коронавирус немного помешал, и 80-летие я не отмечал, а сейчас и не хотел даже: 85 лет – не такая уж веселая, честно сказать, дата. Хотя опять же я признателен Всевышнему и родителям за то, что хватает здоровья не просто жить: я хожу и по мере возможностей тружусь. Хвалили меня много, часто и незаслуженно даже: моя признательность к людям, с которыми я оказался, за такое доброе отношение. Я не мечтал даже, живя в Биробиджане, что смогу даже пообщаться с ними, а вот – даже подружился со многими великими людьми советской литературы, эстрады. К сожалению, многих уже нет. Все это оставило неизгладимое впечатление, я живу этими воспоминаниями, и они меня поддерживают в нелегкие моменты. Многое, что пожелали, сбылось и сбывается.

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https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html

https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, израиль, адольф шаевич, врнс, интервью - религия и мировоззрение