https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827576303.html

Штайнмайер признал издержки от антироссийских санкций для Германии

Штайнмайер признал издержки от антироссийских санкций для Германии - РИА Новости, 28.10.2022

Штайнмайер признал издержки от антироссийских санкций для Германии

Президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер признал, что антироссийские санкции имеют свои издержки и для Германии, но считает, что без них обойтись нельзя. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:32

2022-10-28T16:32

2022-10-28T16:32

россия

германия

экономика

франк-вальтер штайнмайер

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер признал, что антироссийские санкции имеют свои издержки и для Германии, но считает, что без них обойтись нельзя."И поскольку эта война затрагивает и нас, без экономического давления на Россию не обойтись. Вот что я отвечаю тем, кто спрашивает меня, почему мы должны нести бремя войны в другой стране", - заявил Штайнмайер в пятницу на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.По словам президента, он часто слышит в Германии такие вопросы, как "Разве санкции не вредят нам больше?", "Разве мы не можем просто оставить их в покое?" "Эти вопросы я часто слышу в наши дни, и я не хочу отмахиваться от них, потому что страхи, стоящие за ними, реальны. Мы должны ответить на них. Санкции, разрыв контактов, поставки оружия для разбушевавшейся войны: все это не является повседневной жизнью, все это не совместимо с нашими представлениями о мирном сосуществовании. Но мы не живем в идеальном мире, мы живем в конфликте. А для этого нам нужны инструменты конфликта", - пояснил Штайнмайер. "Да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас", - признал президент ФРГ.При этом, по его словам, в интересах Германии "освободиться от зависимости от режима, который вводит танки в соседнюю страну и использует энергию в качестве оружия". "В наших интересах защитить себя и уменьшить свою уязвимость", - считает президент ФРГ.Он добавил, что Германия живет в условиях конфликта, и он касается жителей его страны. "Но не менее важно для меня то, что наша страна не находится в состоянии войны. И мы не хотим, чтобы это изменилось. Расширение войны, даже ядерная эскалация, должны быть предотвращены", - выразил уверенность Штайнмайер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.Россия неоднократно опровергала заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.

https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826980349.html

https://ria.ru/20221024/evropa-1826374084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, экономика, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз, санкции в отношении россии