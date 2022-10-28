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Норвегия ввела санкции против 30 россиян и семи организаций - РИА Новости, 28.10.2022
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Норвегия ввела санкции против 30 россиян и семи организаций
Норвегия ввела санкции против 30 россиян и семи организаций - РИА Новости, 28.10.2022
Норвегия ввела санкции против 30 россиян и семи организаций
Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России, в него вошли ограничения против 30 человек и семи организаций, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:41
2022-10-28T13:41
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
норвегия
евросоюз
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России, в него вошли ограничения против 30 человек и семи организаций, сообщила пресс-служба правительства королевства."Норвегия, как и прежде, поддерживает позицию ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и сторонников", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.Как сообщили в правительстве, обширные санкции призваны уменьшить способность России финансировать военный конфликт на Украине. Санкции введены против россиян, которые, по мнению норвежских властей, причастны к проведению референдумов на территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Это уже восьмой пакет санкций ЕС, к которому присоединилась Норвегии в ее санкционном списке в общей сложности более 1260 человек и 115 организаций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826980349.html
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827357875.html
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санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, норвегия, евросоюз
Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Норвегия, Евросоюз
13:41 28.10.2022
 
Норвегия ввела санкции против 30 россиян и семи организаций

Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против 30 россиян и семи организаций

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России, в него вошли ограничения против 30 человек и семи организаций, сообщила пресс-служба правительства королевства.
"Норвегия, как и прежде, поддерживает позицию ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и сторонников", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
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Как сообщили в правительстве, обширные санкции призваны уменьшить способность России финансировать военный конфликт на Украине. Санкции введены против россиян, которые, по мнению норвежских властей, причастны к проведению референдумов на территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Санкции становятся все более всеобъемлющими и представляют собой сильную и четкую реакцию Европы на действия России на Украине", - добавила министр.
Это уже восьмой пакет санкций ЕС, к которому присоединилась Норвегии в ее санкционном списке в общей сложности более 1260 человек и 115 организаций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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