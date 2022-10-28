Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/sammit-1827448145.html
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите - РИА Новости, 28.10.2022
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите
Старший заместитель главы Банка Индонезии Дестри Дамаянти заявила, что Индонезия обязуется следить за тем, чтобы на форуме G20 все участники получили... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:02
2022-10-28T12:02
саммит g20
большая двадцатка
индонезия
джакарта
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Старший заместитель главы Банка Индонезии Дестри Дамаянти заявила, что Индонезия обязуется следить за тем, чтобы на форуме G20 все участники получили возможность высказать свое мнение, сообщает агентство ANTARA."Чтобы по итогам саммита мы могли иметь на руках совместное решение, Индонезия уделит первоочередное внимание тому, чтобы каждый член G20 мог высказать свое мнение на саммите", — отметила Дамаянти.По ее словам, "политическая реакция отдельно взятой страны на вопрос глобальной повестки может повлиять на экономическое положение других стран"."Индонезия не допустит, чтобы один неверный политический шаг на саммите привел к бесконечному экономическому кризису", - добавила Дамаянти.Представитель Банка Индонезии сообщила, что Джакарта сформулировала шесть приоритетных программ в области финансов. Эти программы включают стратегии поддержки инновационных платежных систем в эпоху цифровых технологий.Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221028/g20-1827391925.html
индонезия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит g20, большая двадцатка, индонезия, джакарта, в мире
Саммит G20, Большая двадцатка, Индонезия, Джакарта, В мире
12:02 28.10.2022
 
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите

Antara: Индонезия обещает защитить право каждого члена G20 высказаться на саммите

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Старший заместитель главы Банка Индонезии Дестри Дамаянти заявила, что Индонезия обязуется следить за тем, чтобы на форуме G20 все участники получили возможность высказать свое мнение, сообщает агентство ANTARA.
"Чтобы по итогам саммита мы могли иметь на руках совместное решение, Индонезия уделит первоочередное внимание тому, чтобы каждый член G20 мог высказать свое мнение на саммите", — отметила Дамаянти.
По ее словам, "политическая реакция отдельно взятой страны на вопрос глобальной повестки может повлиять на экономическое положение других стран".
"Индонезия не допустит, чтобы один неверный политический шаг на саммите привел к бесконечному экономическому кризису", - добавила Дамаянти.
Представитель Банка Индонезии сообщила, что Джакарта сформулировала шесть приоритетных программ в области финансов. Эти программы включают стратегии поддержки инновационных платежных систем в эпоху цифровых технологий.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 02:06
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
 
Саммит G20Большая двадцаткаИндонезияДжакартаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала