https://ria.ru/20221028/sammit-1827448145.html
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите - РИА Новости, 28.10.2022
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите
Старший заместитель главы Банка Индонезии Дестри Дамаянти заявила, что Индонезия обязуется следить за тем, чтобы на форуме G20 все участники получили... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:02
2022-10-28T12:02
2022-10-28T12:02
саммит g20
большая двадцатка
индонезия
джакарта
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Старший заместитель главы Банка Индонезии Дестри Дамаянти заявила, что Индонезия обязуется следить за тем, чтобы на форуме G20 все участники получили возможность высказать свое мнение, сообщает агентство ANTARA."Чтобы по итогам саммита мы могли иметь на руках совместное решение, Индонезия уделит первоочередное внимание тому, чтобы каждый член G20 мог высказать свое мнение на саммите", — отметила Дамаянти.По ее словам, "политическая реакция отдельно взятой страны на вопрос глобальной повестки может повлиять на экономическое положение других стран"."Индонезия не допустит, чтобы один неверный политический шаг на саммите привел к бесконечному экономическому кризису", - добавила Дамаянти.Представитель Банка Индонезии сообщила, что Джакарта сформулировала шесть приоритетных программ в области финансов. Эти программы включают стратегии поддержки инновационных платежных систем в эпоху цифровых технологий.Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221028/g20-1827391925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, большая двадцатка, индонезия, джакарта, в мире
Саммит G20, Большая двадцатка, Индонезия, Джакарта, В мире
В Индонезии пообещали защитить право членов G20 высказаться на саммите
Antara: Индонезия обещает защитить право каждого члена G20 высказаться на саммите
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.
Старший заместитель главы Банка Индонезии Дестри Дамаянти заявила, что Индонезия обязуется следить за тем, чтобы на форуме G20 все участники получили возможность высказать свое мнение, сообщает агентство ANTARA
.
"Чтобы по итогам саммита мы могли иметь на руках совместное решение, Индонезия уделит первоочередное внимание тому, чтобы каждый член G20 мог высказать свое мнение на саммите", — отметила Дамаянти.
По ее словам, "политическая реакция отдельно взятой страны на вопрос глобальной повестки может повлиять на экономическое положение других стран".
"Индонезия не допустит, чтобы один неверный политический шаг на саммите привел к бесконечному экономическому кризису", - добавила Дамаянти.
Представитель Банка Индонезии сообщила, что Джакарта
сформулировала шесть приоритетных программ в области финансов. Эти программы включают стратегии поддержки инновационных платежных систем в эпоху цифровых технологий.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября.